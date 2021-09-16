莫德納混打高端試驗 指揮中心：提供參考、尊重民眾選擇
針對外界抨擊高端，還沒有做完第三期臨床就要做混打試驗不可行。為此，陳時中昨（15）日表示，學理上mRNA混打次單位蛋白質疫苗，兩款疫苗混打可行。「相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面」。
記者許家禎/台北報導
2021-09-16 15:51:44｜2021-09-16 16:03:17
陳時中今（16）日再補充，高端沒有做完第三期臨床試驗，但它事實上有EUA通過可以使用，做的是擴大的第二期，相關收案數目安全性不會有問題。
陳時中表示，高端做第三期是為了一些效果要確定下來，安全上已經得到專家與統計上認可，進一步做相關確效這也是大家希望的，會以研究方式謹慎進行，對於將來使用疫苗更有彈性，是指揮中心在思考的方向。
針對外界的評批，陳時中認為應該要更理性地來討論，台大通過莫德納混打高端的試驗，也是民間單位來向他們申請的，到時候就是提供相關一些數據情境讓更多人了解，基本上還是尊重大家疫苗的選擇權，並沒有刻意推銷高端。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。