COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

108萬劑莫德納、64萬劑AZ疫苗　明17日下午晚上相繼抵台

▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗計畫做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗計畫做出說明。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-16 14:53:40｜2021-09-16 15:54:07

針對未來2天內將有108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗將來台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，這是外交上與商業上雙頭並進催貨的努力成果，這次是第九批自購的64萬AZ疫苗來台，將於明天（17日）下午抵台，總計共437萬劑到貨，效期2022年1月31日。至於第七批自購的108萬劑莫德納疫苗將於明天晚上抵台，總計共258萬劑到貨，效期大概是在今年11月中。而AZ與莫德納最主要這段時間將大部分提供作為第二劑使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，2021年購自企業友邦共4171萬，另簽訂明後兩年合約3500萬劑莫德納次世代疫苗，加起來約8217萬劑。陳時中指出，如果未來有打三、四劑的必要，採購上都已準備，同時也會考慮到疫苗效果、應對變異株還有供貨現況，因此AZ、BNT等次世代疫苗都有在接洽中。

陳時中出，目前總共到現在到貨1730萬劑，前天打了1250萬劑，剩下500萬劑，將會安排在這段時間都來打。其中AZ將提供110萬劑讓第二劑的民眾施打。至於莫德納將自9/17起，會讓地方政府依照造冊讓75歲以上來施打第二劑，而明天將到貨的108萬劑莫德納，經過檢驗後也將提供民眾第二劑施打。

而BNT在9/20到9/22開放一些讓民眾在平台上預約，但主要針對18~22歲年齡層，還有65歲以上來打，會仔細計算提供給更多人來打。高端也預計在9月底施打第二劑。陳時中強調，AZ與莫德納最主要這段時間將大部分提供作為第二劑使用，BNT則會做第一劑使用。

陳時中指出，目前接種疫苗人口涵蓋率48.97%、劑次人口比為54.19%。他強調，這段時間到貨量相對多，疫苗能到就盡快施打，希望提高施打的涵蓋率。其中108萬劑莫德納通過檢驗後主要是針對時效快到的民眾施打第二劑，至於開放到哪裡還要再討論再看。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀