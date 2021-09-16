108萬劑莫德納、64萬劑AZ疫苗　明17日下午晚上相繼抵台

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陳時中出，目前總共到現在到貨1730萬劑，前天打了1250萬劑，剩下500萬劑，將會安排在這段時間都來打。其中AZ將提供110萬劑讓第二劑的民眾施打。至於莫德納將自9/17起，會讓地方政府依照造冊讓75歲以上來施打第二劑，而明天將到貨的108萬劑莫德納，經過檢驗後也將提供民眾第二劑施打。
而BNT在9/20到9/22開放一些讓民眾在平台上預約，但主要針對18~22歲年齡層，還有65歲以上來打，會仔細計算提供給更多人來打。高端也預計在9月底施打第二劑。陳時中強調，AZ與莫德納最主要這段時間將大部分提供作為第二劑使用，BNT則會做第一劑使用。
陳時中指出，目前接種疫苗人口涵蓋率48.97%、劑次人口比為54.19%。他強調，這段時間到貨量相對多，疫苗能到就盡快施打，希望提高施打的涵蓋率。其中108萬劑莫德納通過檢驗後主要是針對時效快到的民眾施打第二劑，至於開放到哪裡還要再討論再看。
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