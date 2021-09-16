月圓人團圓　中警秋節連5日取締酒駕

台中市警局統計110年1月至8月酒駕肇事傷亡的人數100人，雖較去年同期169人，減少69人，下降40.8%，鑑於中秋節連續4天假期免不了享用美酒佳餚，為展現「酒駕零容忍」政策，自110年9月17日起至9月21日，規劃同步分區分時（白天及上、下半夜）取締酒後駕車暨機動測照交錯執法的勤務方式，加強執法強度與密度，以有效防止酒後駕車及超速違規肇事案件發生，確保所有市民平安過節。
記者鄧力軍/綜合報導
2021-09-16 10:54:51
交通警察大隊大隊長陳松寅表示，酒後及超速駕車嚴重威脅國人生命財產安全，雖近年來雷厲風行加強執法取締，惟肇事案件仍層出不窮，近日履有發生酒駕及超速肇事致人死亡案件，臺中市政府警察局於中秋連續假期期間，全面強化勤務作為，目的是呼籲民眾勿心存僥倖，確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全，避免樂極生悲，造成無法彌補之憾事。
臺中市政府警察局局長蔡蒼柏特別呼籲，酒後及超速駕車行為是馬路上的不定時炸彈，影響民眾生命財產之危害甚鉅，尤其適逢中秋佳節，歡愉的聚會容易讓民眾忽略酒後及超速駕車的危險性，提醒民眾，法律無假期，為了最愛的家人，切勿抱持僥倖心態以身試法，才能度過一個平安快樂的美好假期。