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中醫師李深浦指出，中秋佳節聚會時，難免會大吃大喝，若是飲食不節制，就會使得腸胃出問題，尤其是月餅類食物放置時間過久，食物很容易出狀況；所以，食物不要買太多，而且最好是要馬上吃完。近年，中秋節盛行團聚烤肉，烤肉好吃，主要是使用很多醬料，在醬料的選擇上，也應儘量不要太鹹，太重口味。
腸胃道虛弱胃酸分泌不好 經不起餓或飽
「胃酸分泌不好，是因為消化道不正常。」中醫師李深浦說明，例如腸胃潰瘍，就是黏膜潰瘍或變薄，吃多一點就會不舒服，吃少就會餓，時常感到不舒服只能少量多餐。這樣的觀念雖然是對的，但是會造成腸胃道的負擔，因為腸胃黏膜就是腸胃的氣，其分泌的黏液是黏膜的能量，酵素體會在黏液中繁殖以保護腸胃黏膜，黏膜若是不健康，也會影響外表，外表與內在黏膜如同內外皮膚組織。
胃黏膜不健康 服用中藥有助保護胃腸
李深浦中醫師進一步解釋，人體消化能力與生命力有很大關係，當消化力下降，就會出現手腳發抖、發冷，吃太飽又會脹，胃酸過多逆流，這都是消化能力開始衰弱下降。身體從虛弱到生病會有潛伏期；所以，當身體虛弱時，就應該注意身體出現的不良狀況；比如胃黏膜不健康時，就會脹痛、胃酸過多，這時可以用中藥使腸胃氣順，進而可幫助膽汁分泌，補充到胃腸的保護膜。
胃酸本身有殺菌本能 中藥調和腸胃氣順
人沒有外來的營養就不會有元氣！李深浦中醫師強調，腸胃是元氣的發源地，食物進到腸胃後，分泌的胃酸有殺菌功效；食物發酵後，腸子會吸收養分；若胃酸分泌過多逆流時，不建議吃制酸劑，因為若是胃酸太少，無法有效殺死細菌。胃酸是調和物，就像膽汁是自然分泌、調節一樣。使腸胃氣順的中藥，可以提供黏膜養分，使黏膜更健康，不會影響胃酸與殺菌功能，常有腸胃不舒服的人，吃東西時要多咬幾下，甜食、鹹食份量都要節制，否則容易傷害健康。
▲中醫師李深浦
人體本身就有益菌 中藥供給黏膜營養
李深浦中醫師舉例，門診中，有不少病人照胃鏡後，發現腸胃黏膜變薄的情形，吃一、二個月中藥後，再檢查就有好轉，因為提升腸胃氣順功能的中藥不是制酸劑而是營養劑。人體本身就有益菌，而服用中藥使腸胃氣順後，不僅可以供給 益菌為飼料，幫助腸胃黏膜細胞的營養，有膽道問題者、切除膽囊者、胃酸過多消化不好者， 也可以幫助膽汁分泌，來保護胃腸，使胃腸健康。
資料來源：健康醫療網 中秋連假大吃大喝 胃酸分泌過多怎麼辦？
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