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顏寬恆指控擋疫苗進口！陳柏惟：只有中國會擋疫苗

▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票。（資料照／記者葉政勳攝）
▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票。（資料照／記者葉政勳攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-16 11:30:07｜2021-09-16 12:19:12

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，民進黨中央昨日首度表態反對罷免，陳柏惟今（16）日自詡為優秀立委，認為罷免他的理由不正當，並強調他絕對沒有阻擋國際疫苗進口。

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針對民進黨中央表態反對罷免，陳柏惟今日受訪表示，包含公督盟評鑑、委員會質詢都常常遇到，所以比較認真、專業的立委同僚會挺他、替他發聲。作為一個年輕民意代表表現受到期待，把主業做好、兼顧副業，主業是國會問政，副業是上媒體宣傳政治理念、跑地方行程，希望能改變台灣地方政治型態。

針對罷免案通過中選會第二階段審查，陳柏惟認為這表示地方上的確對他有不滿聲音，但是也認為自己是優秀立委、質詢出席率100%，卻因為政治立場不同、投票選項不同，要把他罷免掉，這樣弄下去會造成烏煙瘴氣，罷免理由不正當，他也不知道要講什麼。

對於前立委顏寬恆以志工身份投入罷免，陳柏惟表示，老闆變義工就是暗箭變明槍的行為，不要因為表演性政治活動就要配合他演出，希望民主政治能夠誠實，勇於認錯。

媒體追問顏寬恆指控反對公開「3+11」會議紀錄，陳柏惟表示，執政黨其實一直都有在說明，經過一個禮拜的協商，包括3+11政院調查政黨逐一協商，前一天有所有黨團簽名版本，國民黨明明知道立法規則，卻故意要找一個要吵架的法案，這不是浪費民脂民膏，什麼是浪費民脂民膏？問這些問題反而才應該要被罷免。針對顏寬恆指控阻擋國際疫苗進口，陳柏惟喊冤，「至少我不可能檔疫苗！」這屆立委要做非常多專業功課，包括防疫表現，很多國家防疫破功，要打2針、3針，甚至要打5、6 針，完全不能理解為何要討論有人擋疫苗這件事，從頭到尾只有中國會擋疫苗，說他擋疫苗完全不能理解！

針對TVBS最新民調指出，罷免陳柏惟門檻已過，陳柏惟表示，股票有基本分析與技術分析，看民調要技術分析，對他來說是要把基本面做好。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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