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2021移動人權特展開跑　聚焦在台移民、移工人權議題

▲2021移動人權特展開展。（圖／彰化縣政府提供）
▲2021移動人權特展開展。（圖／彰化縣政府提供）

四方報/綜合報導

2021-09-16 14:19:46

《四方報》報導，台灣新住民一代及二代人口已經突破百萬大關，移工人數也逼近70萬，儼然成為台灣不可分割的一部分，也意味著台灣人口族群和文化日益豐富多元。其中，來自東南亞的藍領移工，更是撐起了台灣許多製造產業和長照的照護重擔，卻仍面臨相當低落的勞動條件及社會氛圍的排斥與歧視，勞動權益長期備受忽視。對於這些數量日益增長，在社會上卻仍相當「默默」的新族群，你的了解有多少呢？

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為提升民眾對多元人權議題的關注、促進人權價值的扎根與落實推廣人權教育，彰化縣政府在國家人權博物館的經費挹注下，自即日起至11月30日於彰化縣二二八暨人權紀念館(原北斗郡守官舍) 展出「2021移動人權特展-移探視界」，傳遞移動人權、新住民與新二代及移工等文化融合現象，進而提升人民對人權議題的重視。

策展規劃以6大面向：「離鄉-乘載鄉情」、「移動-夢想啟程」、「移探-異想國度」、「回首-自由二二八」、「童心-描繪人權」、「留念-合拍郡熊哥」為主軸，並以五大展場「人權探索」、「互動體驗」、「時空廊道」、「繪本導讀」及「影音欣賞」為亮點，前半段包含主題影片、歷史資料等分析，透過展區互動加深觀展者對在台移動人權及多元文化的認識；展區後半段，將二二八事件以圖卡動畫呈現，帶領觀展者省思在二二八事件後的台灣，並規劃明亮舒適的親子共讀空間，帶領兒童進入充滿想像力的繪本世界，追逐自由與民主的宏遠里程。

此外，本次特展還規劃了系列講座，包含『移動人權系列講座』、『移工紀錄片放映會』，活動規劃於9月19日上午場辦理「多元文化新動力」講座及「來自異鄉的在地人」紀錄片放映會；下午則有「彰化新住民／新移民好幸福」講座及「再見可愛陌生人」紀錄片放映會，邀請台灣新住民教育發展協會李孟涵理事長、台灣新移民發展與交流協會梁金妮理事長、彰化縣新住民發展協會李明輝理事長、彰化縣新移民發展協會張寶月理事長等貴賓座談，分享移動人權議題及在台生活點滴與多元文化融合，活動資訊提前公告於二二八暨人權紀念館紛絲專頁，或洽預約網址網址，歡迎對相關議題有興趣的朋友預約報名參加。

因應新冠疫情防疫，參加活動時進入館內須落實全程佩戴口罩、酒精消毒、量測體溫、實聯制登記等措施，並受空間容留人數限制，參觀前可提前兩天上網預約。

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