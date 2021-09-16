陳柏惟面臨罷免案　民進黨團：會支持他挺過難關

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，各界關注民進黨是否會協助陳柏惟。民進黨秘書長林錫耀15日於中常會中提到，民進黨有應邀參與台灣基進的相關會議，目前屬支援性質；民進黨團副幹事長蔡易餘今（16）日則說，民進黨會繼續支持陳柏惟，讓他挺過罷免難關。

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民進黨是否會協助、如何協助陳柏惟面對罷免投票，受到各界高度關注。蔡易餘說，昨天中常會時，林錫耀有報告陳柏惟面臨國民黨提出罷免。事實上，陳柏惟雖非民進黨、是台灣基進的立法委員，但是看到他在立院前兩個會期的表現，都是很優秀的立委，應該讓他繼續在立法院發揮。

蔡易餘說，陳柏惟每天都回台中做基層服務，這麼打拼的立委，要讓他繼續在台中為人民服務，看到國民黨用政治角度意圖把陳柏惟拉下來，是因為黨內有人在後面準備要參與接下來的補選，為了爭位置。蔡易餘說，台中人是很明理的，知道好的立委要留在地方，民進黨會繼續支持陳柏惟，讓他挺過罷免難關。

至於新會期即將開議，是否擔憂在野黨杯葛，民進黨團書記長蔡適應表示，上週為了開議進行朝野協商，就有針對相關議程討論。當時國民黨有提出希望行政院長蘇貞昌道歉再施政報告，但是朝野協商已決議有2個務專案報告、1個施政報告，沒有附加條款，就這個狀況希望在野黨可以按照朝野協商結論來走。