新光銀行企業志工日　關懷獨居長輩送愛心

新光銀行長期關注銀髮議題，有鑑於台灣在2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，致力落實聯合國永續發展目標(SDGs)之「確保健康及促進各年齡層的福祉」，今年與華山社會福利慈善事業基金會合作「讓愛點亮中秋」企業志工日系列活動。華山基金會副秘書長李秀娟致詞時，感謝新光銀行在疫情期間社福單位都很艱困之時，認助今年中秋關懷防疫禮1,200份，出錢出力給予華山及獨居長輩最大的支持。





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新光銀行謝長融總經理表示：自今年五月起台灣受新冠疫情急遽升溫的影響，為配合防疫政策，愛心志工社的活動暫停了一段時間，同仁們都很期待能在疫情較為趨緩之時，在符合防疫規範之原則下，將公益志工活動能重新啟動。因為疫情，對於經濟弱勢的獨居長輩生活產生重大衝擊，因此特別與華山基金會攜手結合企業志工日系列規劃，祈願他們能平安健康，中秋佳節時感受到社會溫暖。





本次共有全台逾二百位員工參與支持愛心志工日系列活動，第一波為認領手作中秋愛心束口袋200份，邀請員工在防疫期間，可以在家中將對獨居長輩的關愛一針一線縫進袋中，讓束口袋成為長輩生活上的小幫手。第二波共邀請40位新光銀行志工來到華山基金會台北市愛心天使縣辦，由謝長融總經理及志工親手填裝，將愛心束口袋、生活物資和祝福逐一放入提袋裡。第三波則是由新光銀行志工與華山志工於中秋佳節前，將每份充滿祝福的防疫關懷禮親送至獨居長輩家。





新光銀行愛心志工社已成立近6年，結合企業核心職能及策略目標，與公益機構合作，將企業的資源有效率媒合並深入到社會各個弱勢的角落，並提供同仁公益志工假，鼓勵同仁能夠在公務之餘，將服務客戶的熱忱，也能發揮在公益志願服務，為社會永續發展作出貢獻。



