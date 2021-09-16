悠遊付推5倍券綁定優惠　最高回饋5000元、1折購電動牙刷

因應行政院公布振興經濟五倍券相關措施後，台北市政府與悠遊卡公司今（16）日一同召開記者會，公布五倍券綁定悠遊卡、悠遊付及敬老卡相關優惠。除了一般民眾綁定悠遊卡、悠遊付消費，可以獲得最多5000元回饋金外，長者若綁定敬老卡，將可以用最多一折的折扣，購買電動牙刷、血氧器、血壓計等物品。





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台北市長柯文哲在記者會中強調，長者最注重健康問題，如果用悠遊卡送回饋金，長者可能沒什麼感覺，但如果送禮品送跟他健康生命有關最有用，長者會比較有感。「所以這次用優惠，用500元讓你買到幾千塊的東西，等於打一折。」柯文哲說，等於讓長者能夠用1/10的價格就買到很重要的血氧機。





而現場媒體在提問時也追問，是否有預期這次悠遊卡公司所推出的優惠，能夠讓營業額成長多少？對此柯文哲未正面回應，僅表示「我也很難跟你說預期到多少」，但在疫情期間，「卡經濟」是一定要推的，不僅能有效減少紙幣及銅板的傳染風險，未來民眾在習慣使用後，也可以形成市場效率。





悠遊卡公司表示，五倍券回饋方案主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額就有10%至50%不等的回饋，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內，皆可收到超殺優惠的振興禮包，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路、藥局美妝、超商超市，生活中各種可能消費的場域一網打盡，累積消費同時也能立即享有現金回饋。而其中的主打優會「五夠大包」振興禮包，只要綁定五倍券於悠遊付，即可獲得總價值高達5000元的現金回饋券（限量1萬份），只要符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50%。





另外針對台北市敬老愛心卡，悠遊卡公司喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，與知名品牌合作，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一，一起守護您的健康(限量1萬名)。綁定五倍券的敬老愛心卡可至台北市的燦坤3C門市(新民生、興隆、博愛3家門市僅提供電動牙刷組)以299元超低價購得Oral-B電動牙刷組(含2支刷頭)，549元則可購得威創V-Trust手持式血氧機，599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組，加碼健康永遠不嫌晚。



