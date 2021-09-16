五大電信iPhone 13預購總整理！這家事前登記現折1千元

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中華電信宣布，iPhone 13全系列5G機型（iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 and iPhone 13 mini）限量網路預約，活動自16日14時起至18時止，搶先登記。
中華電信指出，中華電同時舉辦「iPhone 13全系列線上預約返購」抽獎活動，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機， 22日前至網路門市完成申辦精采5G 月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 6萬9950點、最搶手的iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 128G及Hami Point 6995點，共13個大獎，中華電信此次特別包裝20萬豪禮寵愛果粉最豪氣。
中華電信同時宣布，iPhone 13全系列5G機型將於24日上午8時，在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。
遠傳電信
遠傳於15日上午11時起，即開放iPhone 13全系列線上預約登記、遠傳心生活APP線上登記，活動開跑5分鐘即破萬人蜂擁搶進網站。
根據遠傳統計，預約登記活動截至昨日15時30分止，今年iPhone 13四款新機同步開賣，其中以iPhone 13 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過4成；容量則以256GB為最多用戶選用，預約占比接近6成；iPhone 13 Pro／Pro max全新顏色天峰藍以清新色調再創藍色高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定；iPhone 13／13 mini的粉紅新色也成功擄獲人心、不分男女都喜歡，具備高CP值、容量升級兩大優勢，容量以128GB最受歡迎，預約用戶占比高達2成。
此外，遠傳friDay購物宣布，將與Apple官方同步於17日開放線上預購，並在開賣日（24）當天挑戰3小時急速到貨，果粉只要在指定專區完成預購，免出門辛勞排隊，開賣當天就能第一時間將新機拿到手，指定時間之內上FB「曬機」，還加送500遠傳幣；另前50名預購消費者，另加送價值1190元原廠MagSafe磁吸充電器，預購期間還會送出共100組MAXIA 20W充電組、配件組也同步下殺8.3折。
台灣大哥大
台灣大哥大宣布，17日晚間8時起，包括實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網，全通路開放iPhone 13系列新機預購，24日正式開賣。
台灣大哥大指出，到台灣大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣；30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。
台灣大哥大表示，在myfone購物預購iPhone 13系列，即可參加抽獎，有機會獲得AirPods Pro、130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機享33折優惠；30日前於該購物平台活動頁消費滿6600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6；此外，該平台也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門，以iPhone 12 Pro Max（512G）為例，最高可拿回3萬5970元，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3000元該平台折價券與電子禮券回饋。
亞太電信
亞太電信宣布，將於17日中午12時起，於亞太電信官網開放iPhone 13系列新機線上預約登記，凡於活動網頁留下姓名、電話等基本資料，預約成功者，除可第一時間掌握iPhone 13系列新機最新資訊，還可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣。
亞太電信也宣布，iPhone 13首賣活動將於24日上午10點在Gt智慧生活台北三創門市登場，限時限量大放送，當天前13名排隊果粉，除頭香果粉享小升大超狂優惠外，其他12位參與排隊活動的幸運果粉，現場申辦iPhone 13系列方案，還可參加喜抽獎，獎項包括iPad（2020）WiFi 32GB等豪禮；此外，參與排隊的幸運果粉們直接贈送原廠MagSafe無線充電盤和Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro主動降噪真無線藍牙耳機。
台灣之星
台灣之星宣布，15日即開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 13的第一手資訊：本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料（姓名／身分證字號／聯絡電話）、申辦類型（新申辦／攜碼／續約）及選擇離你最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。
除此之外，台灣之星指出，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍芽耳機半價搶購資格」優惠，用新iPhone盡享高品質影音娛樂體驗。