五大電信iPhone 13預購總整理！這家事前登記現折1千元

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遠傳friDay購物宣布，將與Apple官方同步於17日開放線上預購，並在開賣日（24）當天挑戰3小時急速到貨，果粉只要在指定專區完成預購，免出門辛勞排隊，開賣當天就能第一時間將新機拿到手，指定時間之內上FB「曬機」，還加送500遠傳幣；另前50名預購消費者，另加送價值1190元原廠MagSafe磁吸充電器，預購期間還會送出共100組MAXIA 20W充電組、配件組也同步下殺8.3折。