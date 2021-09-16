台鐵改革首重安全　蘇貞昌：清楚回應國人期待

4月2日台鐵408次太魯閣號列車發生重大事故後，朝「安全、安定、轉型」進行台鐵改革，成了政府宣示目標。交通部今日於行政院會中針對「台鐵安全改革」做報告，強調現階段將以提升安全為首要工作，並在台鐵財務正常及員工安定原則下，積極推動台鐵企業化轉型。

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今天行政院院會，交通部長王國材以「台鐵改革，從安全開始」為題，向行政院長蘇貞昌報告近日執行台鐵安全改革成果及未來努力方向。

交通部表示，鑑於0402事故發生，為強化台鐵行車安全，已責成台鐵局全面推動安全改革，透過人、車、路三面向檢視，擬定強化工地監督管理、風險路段改善、軌道改善預防作為、增加軌道養護維修能量、強化司機員考核與增加限速備援設備、成立橫向聯繫小組暨地區協調中心、高階技術會報，以及訂定重賞重罰激勵機制等改革作為。

此外，交通部要求台鐵局借鏡中華航空及台灣高鐵公司經驗，導入台鐵安全管理系統(SMS)，翻轉鐵道安全觀念由被動式治標的安全標準機制，改變為自主式治本的符合安全要求機制；同時，請臺鐵局於今年底，引進專業技術顧問將SMS各項作業指引導引內化至基層落實執行，型塑組織之安全文化，並由交通部自明年第1季起，委託專業機構辦理第三方評鑑，確保臺鐵安全管理系統能完備並有效落實執行。

交通部在0402事故後，痛定思痛、亡羊補牢，將從台鐵自身安全做起，並持續透過檢討鐵路監理法令、強化監理作為，擴大現場檢查深度及量能，讓肩負台灣運輸動脈的台鐵，期盼能更安全更美好。

蘇貞昌則說，今天報告清楚回應國人期待，國人對台鐵相當有感情，大家外出都坐過台鐵，很感謝全體員工一代一代服務，多少年來，因為有台鐵，無論交通運輸、旅客出入方面，都對國家貢獻甚鉅，也因為如此，在整體上還是有未能滿足社會期待部分，也有發生事故，讓國人有所責備。

蘇貞昌說，政府應虛心檢討、誠實面對、勇敢改革，台鐵改革目標就是「要有票、要有座位、要準時到達」，希望全體台鐵員工努力做到。台鐵非改革不可，要安全、安定，而台鐵必須要有的態度就是決心與同理心，要深知沒有安全、沒有一切，無論是軌道安全、邊坡安全、行車安全等都要面面俱到。

蘇貞昌說，台鐵有任何疏漏，會造成巨大影響，國人絕不原諒，政府會全力支持台鐵，也請交通部鐵道局督導嚴管，請台鐵要有決心覺悟，時間不要拖，越快越好。