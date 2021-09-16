9月22日起校園接種BNT　93.83%學生有意施打

行政院今（16）日召開院會，行政院發言人羅秉成轉述，疫情指揮官陳時中於會中表示，我國目前已完成簽約採購的疫苗有6081萬劑，加上民間捐贈的1500萬劑，還有友邦捐贈的636萬劑，數量加總起來共有8217萬劑疫苗，目前已到貨超過1500萬劑，這2天也將有疫苗到貨，明天將有自行採購的莫德納108萬劑、AZ疫苗64萬劑啟程運抵台灣，屆時到貨量可超過1700萬劑，莫德納完成封緘檢驗後，將立即配送讓地方政府安排注射滿10周的長者接種。

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教育部長潘文忠在院會中也表示，BNT疫苗9月22日將啟動校園接種，由教育與衛生單位共同合作，除了安排接種也留意學生身體狀況。目前為止，19縣市意願調查中，高達93.83%的學生有意願施打。

行政院長蘇貞昌聽取報告後表示，大家看到疫情變動嚴峻，許多國家疫情再起，甚至鎖國封城、確診數暴增，台灣在全體國人配合、中央與地方合作下，去年度過平安一年，創造防疫奇蹟，今年5月變種病毒入侵，短短3個月內因為大家團結，迅速把疫情控制下來，雖然中間歷經幾波變種病毒等，如今也都能控制疫情，甚至有清零情況。

蘇貞昌說，因為如此，政府也從各方面努力採購疫苗，也呼籲國人同胞施打，讓疫苗覆蓋率提高。也要感謝指揮中心超前部署、提早購買，同時更感謝駐外同仁努力，及友好國家、民間企業幫忙。

蘇貞昌說，他日前在立院報告中提到，8月底要有1000萬劑，現在已經累計約1730萬劑疫苗到貨，遠超過當初報告。關於BNT在校園施打情形可以發現，家長與同學對施打疫苗有信心，也知道其重要性，這是國人同胞努力防疫的最好表現。希望大家共同因應不斷肆虐的變種病毒，大家有信心團結，就能把病毒壓制，台灣就能安全。