內幕／朱營催不出危機感　若張亞中當選黨魁將引爆退黨潮

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今日流出一份黨內權威民調，張亞中以30.6％的支持度，超越原本領先的朱立倫的27.5％， 至於現任黨主席江啟臣的支持度，只有12.8％，落居第3。
儘管多份民調早已凸顯張亞中超車朱、江的趨勢，但黨內縣市長、民代多半「不信邪」，他們聽到的第一反應都是「怎麼可能？」、「綠營灌水啦！」或是：「一定是某陣營刻意操作！」朱立倫陣營催不出亡黨感跟危機感，反讓張亞中的支持者大為振奮。
就有張亞中支持者在社群媒體不斷轉傳張亞中民調第一的訊息，並表示：「再過一週，國民黨將迎來張亞中時代，希望張亞中勝選可以簽訂兩岸和平備忘錄，兩岸終於要邁向和平！」
黨內人士指，國民黨主席選舉跟社會脫節的真的太嚴重，張亞中的兩岸路線在台灣早已沒有市場，兩岸和平備忘錄更是台灣主流民意的最大禁忌，國民黨難道忘記2020年總統、立委大選是如何被中國因素大逆轉的嗎？
黨內人士也分析，如果張亞中當選主席，不要說2022年選戰，光是即將到來的台灣基進黨陳柏惟或是年底的反萊豬公投案，全部都會被民進黨操作成親中與否的價值選擇議題，國民黨根本沒有勝算。
無論是爭取連任民代或是有意投入2022年選戰的新人皆表示，「如果張亞中當選主席，先退黨再說！」如果繼續掛著車輪黨招牌，恐會跟國民黨一起被掃入歷史灰燼，只好以無黨籍參戰，甚至是加入民眾黨，還有一搏機會。