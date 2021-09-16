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內幕／朱營催不出危機感　若張亞中當選黨魁將引爆退黨潮

▲國民黨主席候選人張亞中8日受邀至國民黨中常會發表政見。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席候選人張亞中8日受邀至國民黨中常會發表政見。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-16 11:41:58｜2021-09-16 11:42:09

國民黨主席選戰選情逆轉，原本朱、江對決態勢，演變成朱、張對決，今日流出的一份黨內權威民調更顯示，孫文學校校長張亞中已超車前新北市長朱立倫，民調躍居第一，但黨內從縣市長到民代第一反應都是「怎麼可能？」朱立倫陣營催不出黨內危機、亡黨感，反讓張營支持者為之振奮，不少2022年將爭取連任的民代以及有意參選的新人皆表示，如果張亞中真的當選主席，2022年全黨不用選，絕對先退黨再說，恐引爆大批退黨潮。

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國民黨主席投票剩下不到10天，原本黨內無人看好張亞中，一直關注朱立倫對戰江啟臣的情勢，不料，張亞中對準國民黨深藍口味，快速集結深藍力挺，在4日電視辯論會後，聲勢大漲，支持度衝破1成，逼近原本排第二的江啟臣。近日的500萬支票風波，不但沒有重挫張亞中支持度，還反因為國民黨上演的荒謬考紀事件，把張亞中聲勢推到最高點。

今日流出一份黨內權威民調，張亞中以30.6％的支持度，超越原本領先的朱立倫的27.5％， 至於現任黨主席江啟臣的支持度，只有12.8％，落居第3。

儘管多份民調早已凸顯張亞中超車朱、江的趨勢，但黨內縣市長、民代多半「不信邪」，他們聽到的第一反應都是「怎麼可能？」、「綠營灌水啦！」或是：「一定是某陣營刻意操作！」朱立倫陣營催不出亡黨感跟危機感，反讓張亞中的支持者大為振奮。

就有張亞中支持者在社群媒體不斷轉傳張亞中民調第一的訊息，並表示：「再過一週，國民黨將迎來張亞中時代，希望張亞中勝選可以簽訂兩岸和平備忘錄，兩岸終於要邁向和平！」

黨內人士指，國民黨主席選舉跟社會脫節的真的太嚴重，張亞中的兩岸路線在台灣早已沒有市場，兩岸和平備忘錄更是台灣主流民意的最大禁忌，國民黨難道忘記2020年總統、立委大選是如何被中國因素大逆轉的嗎？

黨內人士也分析，如果張亞中當選主席，不要說2022年選戰，光是即將到來的台灣基進黨陳柏惟或是年底的反萊豬公投案，全部都會被民進黨操作成親中與否的價值選擇議題，國民黨根本沒有勝算。

無論是爭取連任民代或是有意投入2022年選戰的新人皆表示，「如果張亞中當選主席，先退黨再說！」如果繼續掛著車輪黨招牌，恐會跟國民黨一起被掃入歷史灰燼，只好以無黨籍參戰，甚至是加入民眾黨，還有一搏機會。


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