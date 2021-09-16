交通部屬意高鐵宜蘭設四城引反彈 游錫堃：盼政院深思
交通部日前表達宜蘭高鐵延伸線將以礁溪四城站為優先方案後，而非宜蘭站引發爭論。宜蘭市長江聰淵等地方各界與跨黨派政界人士約100人，今（16）日包遊覽車北上，前往立院拜會立法院長游錫堃，表達爭取高鐵設站宜蘭站的訴求。游錫堃盼政院聽取民眾意見，對於高鐵宜蘭選址能夠深思。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-16 12:48:42｜2021-09-16 12:52:25
立院「高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會」包括國民黨籍的宜蘭縣議會議長張建榮、民進黨籍立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及24位宜蘭縣議員、9位鄉鎮市長與鄉鎮市民代表會主席，同時還有數十個學界、產業界、NGO民間團體等百餘位跨黨派宜蘭在地公職串連「迎接高鐵宜蘭站是最佳方案」連署，今日並將陳述書呈交給游錫堃，希望出身宜蘭的游錫堃能代為向行政院表達宜蘭地方最大民意的共同意志。
游錫堃會後受訪表示，目前不了解行政院的決策，但是第一次看到宜蘭那麼多鄉親來到立院，現在宜蘭政界3/4連署，這充份代表民意，既然有這麼多的宜蘭縣跨黨派及各各民意機構、民間團體都反對在四城站，我希望行政院要深思。
媒體追問宜蘭高鐵選址是否涉及民進黨內正國會與新潮流間的派系鬥爭？游錫堃則是否認，強調這是跨黨派都表達反對的意見，無關民進黨內派系問題。
江聰淵在會中發言表示，宜蘭站人口數量最多旅客乘載量最大、宜蘭站公有土地最多民宅拆遷最少，可無縫轉乘讓三鐵共夠效益最大化、接駁系統完備可通達全縣主要聚落與景點，宜蘭站絕對是最佳方案。