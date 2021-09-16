王惠美：彰化人口夠不用修法　若設第7都當仁不讓

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）目前彰化縣人口約125萬9000人，彰化縣長王惠美15日表示，新竹縣、市升格需要合併、修法，彰化人口夠，不用「割」鄰縣人口，也不用修法，若設直轄市第7都，彰化當仁不讓。





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新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併議題受到各界關注，他先前指出，提出新竹縣、市合併倡議，難度極高，希望大家可以思考新竹縣市合併且升格後，對國家在國際戰略產業的重要性。





根據地方制度法第4條，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」





目前彰化縣人口近126萬人。彰化縣長王惠美15日表示，新竹縣、市升格，需要合併又要修法，彰化人口數夠，不用「割」鄰縣鄉鎮的人口數，也不用修法，升格直轄市，身為第一大縣的彰化縣當仁不讓。





王惠美曾表示，台灣不大，已是一日生活圈，應以合理財政資源分配，均衡地方發展為優先，各縣市都應是「都」，但由於六都磁吸效應，造成縣市被邊緣化，因此，不管是彰化縣升格，或所有縣市都成為「都」，只要對彰化縣民有利，都可考慮，如此才能讓資源更公平分配，地方財政、公務人員職等，都可全面檢討。





民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富日前也說，彰化縣人口總數125萬9000多人，逢建縣300年之際，呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經彰化縣議會同意，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第7都。





邱建富表示，「一府、二鹿、三艋舺」說明台灣開墾史，彰化縣位處台灣西部中心點，觀光資源豐富多元，文化歷史悠久，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的「好所在」，南北等距，腹地廣大，有助南北平衡，帶動中部發展。（編輯：謝雅竹）1100915



