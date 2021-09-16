柯P酸莫德納高端混打超越認知　邁：這是學術研究

對於莫德納混打高端，台北市長柯文哲酸高端三期都還沒做完，這樣的作法已經超越他醫學院訓練的認知，高雄市長陳其邁今（16）日參加感謝醫護抗疫《奈良美智特展》記者會被問時到則說，現在都有學術研究的單位，在作學術的研究，高醫鍾飲文院長也表示，這個部分10月底之後，才會有正式的資料出來。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-16 12:36:33｜2021-09-16 12:57:19
針對台北市長柯文哲對莫德納混打高端提出質疑，陳其邁強調，現在全世界所有混打的研究都是屬於學術性研究，有各國不同資料再做綜合判斷，假如有任何疫苗的混打，也都必須有本土資料，現在也有一些學術研究的單位在作研究，之後也必須再經過中央疫情指揮中心，蒐集所有國內外的資料，再來作一個專業的判斷。
高醫鍾飲文院長則指出，目前莫德納混打高端疫苗的部分，是由台大醫院謝思民醫師進行，分成兩個組，莫德納與莫德納有110個人、莫德納混打高端疫苗也有110人，總共220人的研究，研究的結果，看的指標，就是莫德納混打高端疫苗的綜合抗體的血清濃度，能不劣於莫德納與莫德納。
鍾飲文院長說，這個部分目前才剛開始進行，需要10月底之後，才會有正式的資料出來，正式的資料出來後就會提交到衛福部的ACIP疫苗的審議小組，審議之後提供給中央流行疫情指揮中心再做最後的一個決定，相信這個部分政府會根據之後取得的一個臨床跟科學的數據，做出最好的決定。