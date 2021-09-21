中國富豪「錢進日本」買房地產　森林、私人島嶼一網打盡

中國打房政策一波波，造成房市冷卻，再加上中國國家主席習近平近日力推「共同富裕」政策，讓不少中國富豪膽戰心驚。傳出有大批中國富豪因此大舉「錢進日本」，買進大量土地以及房地產，從東京市中心大樓公寓，到北海道森林，將日本房地產「一網打盡」。





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二戰之後，日本經濟迅速崛起，日圓升值後強勁的購買力以及日本銀行寬鬆的貸款標準，推動不少日本人加入收購不動產的隊伍當中。1989年，東京每平方公尺土地價格一度飆升至30萬美元，其中銀座四丁目的土地價格甚至達到每平方公尺75萬美元。





不過近來受到疫情持續影響，日本不動產價格6年來首次下降，讓全球買家紛紛湧進「抄底」。中國《時代週刊》報導就指出，中國富豪盯上了日本不動產，不管是森林、土地、私人島嶼還是高爾夫球場，全都要搜刮囊下，報導甚至用了「一網打盡」來形容中國富豪購買日本房地產的舉動。





報導引用日本國土交通省2021年公布的官方土地價格，日本全國商圈的平均地價波動從2020年的同比上漲3.1%，轉為同比下降0.8%。東京的平均地價更是在8年來首次出現下降，其中商業區同比下降1.9%，住宅區同比下降0.6%





先前《西日本新聞》報導曾指出，自外資收購的日本森林土地面積不斷增加，截至2021年累計達2376公頃，是2010年的4.2倍。其中，來自中國和香港的買家最多，累計收購了969公頃，佔總量40%。





自日本獲得2020年東京奧運和帕奧舉辦全之後，當地房地產投資熱度持續攀升。根據仲量聯行（JLL）數據，全球交易最活躍市場2021年一季度的統計中，第一名是波士頓，第二名就是東京。外資在2020年向日本房地產投入大約135億美元，約佔整個日本房地產市場的30%，這是自2007年以來的最高百分比。





日本儼然已成為世界上最具彈性和表現最好的房地產投資市場之一，其中就以中國買家熱情尤為高漲。報導分析，中國買家「錢進日本」不動產浪潮，主要是受到中國調控政策影響，房地產投機行為受到越來越嚴格的限制，而相比之下，日本政策較為寬鬆，促成中國富豪積極進軍日本，預測一旦疫情結束，中國買家還會加速購買日本的不動產。





報導分析中國北京和日本東京房產價格及投報率，將較於北京，東京房價不僅相對便宜，在租金收益方面，也比北京高，日本一線城市的收益也都普遍高於中國一線城市。而日本不動產此前升值的趨勢也讓投資者們增強的信心。





另外驅動中國富豪狂買日本房地產的一項誘因，就是日本土地「只要有錢就能買」。目前日本尚未推出禁止或控制外國人投資日本房地產的法律。而投資者無需居住在日本，或是持有日本簽證，就連沒有到訪過日本的情況下，也能購買和擁有日本房地產。





不過日本國內對於海外投資者購買土地的問題一直存在爭議，先前也有多起案例引發日本政壇對海外投資者購買土地的擔憂。





曾經有韓國投資者在日本海上自衛隊基地附近購買土地，開設了一間韓國渡假設施。為了防範類似事件再次發生，日本政府在2021年6月頒布《土地使用管理法》，但僅允許對日本自衛隊基地和核電站等重要安全設施周圍土地的所有者進行調查，也無法澆熄海外投資者對於日本不動產的投資熱情。



