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柚子在六大類食物中屬於「水果類」，其中又以碳水化合物比例最高，平均一顆1斤的柚子含醣量約45公克，糖尿病患者如果吃完一顆柚子相當於3份水果份量，就很容易造成血糖飆高。林怡妏營養師說明，柚子可食重量150克（約5辦）即為1份水果，血糖異常的民眾要特別注意攝取量，建議一次以「1份」為佳。
另外，柚子是高鉀水果，每100公克含鉀離子216毫克，因腎臟功能異常會減少鉀離子排出的能力，如果攝取過多含鉀食物，即可能導致血中鉀離子濃度過高，造成「高血鉀症」，引發肌肉無力及麻痺、感覺異常、口唇發麻、肌腱無反射、心搏過緩、換氣過度、心律不整甚至猝死的危險。
高纖維不易消化 熱量高、負擔大
柚子屬於高纖水果，每100公克即含1克纖維，高纖維比較不容易消化，吃太多會造成腹部脹氣、腸胃蠕動過快，因此腸胃功能欠佳及容易拉肚子的人，要避免一次攝取大量柚子，建議與其他水果交替攝取，以降低腸胃負擔。
此外，有些人誤以為高纖的柚子可以取代蔬菜而大量攝取，但同樣重量的蔬菜及柚子，熱量卻相差2.5倍，含醣量更相差3倍之多，100公克的蔬菜熱量僅25大卡，但1份柚子即有60大卡，如果把一天4-5份的蔬菜建議攝取量改以水果取代，一天就會增加約200大卡的熱量，導致攝取過多熱量，影響減重成效。
與藥物同時食用 小心交互作用
林怡妏營養師提醒，柚子中的「呋喃香豆素」成分會抑制人體代謝特定藥物的酵素，當酵素無法發揮作用時，人體分解藥物的速度就會減慢，或導致血中的藥物濃度異常升高，因而延長藥物停留在體內的時間，可能長達數小時甚至兩三天，包含降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥等都可能會產生不良交互作用。
資料來源：健康醫療網 中秋吃文旦應景 營養師提醒「這些族群」小心吃
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