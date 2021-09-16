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粉絲冒雨搶看小鬼展覽！華岡五人幫送花籃：謝謝你們的愛

▲小鬼黃鴻升的個人藝術展，於今（16）日開放粉絲進場，華岡五人幫送上花籃致意。（圖／翻攝小鬼黃鴻升臉書、記者吳雨婕攝）
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展，於今（16）日開放粉絲進場，華岡五人幫送上花籃致意。（圖／翻攝小鬼黃鴻升臉書、記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕/台北報導

2021-09-16 13:41:53｜2021-09-16 14:03:14

藝人小鬼黃鴻升於去年9月16日猝逝，今（16）日是他過世一周年，而他的個人藝術展「《EVOLUTION》by ALIEN HUANG ART EXHIBITION」也在今天開展，《NOWnews 今日新聞》現場直擊，粉絲們一早就來排隊，約在中午11點半左右，現場下起滂沱大雨，也澆不息粉絲想要一睹畫作的心。此外，小鬼生前的摯友群「華岡五人幫」，也送上了花籃致意。

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展覽於今天早上9點30分開始，開放粉絲索取號碼牌進場，但才一開門，當日號碼牌隨即被索取一空，《NOWnews今日新聞》採訪一名粉絲，粉絲透露今天凌晨5點就去排隊，還只排到第二場，看完展覽之後他感觸很多，加上裡頭的音樂用的是黃鴻升演唱的歌曲，更是讓他心有戚戚焉，直言：「看這些展覽的時候，心裡有點難過。」

▲「華岡五人幫」送上花籃祝賀。（圖／記者吳雨婕攝,
▲「華岡五人幫」送上花籃祝賀。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.16）
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展「《EVOLUTION》by
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展「《EVOLUTION》by ALIEN HUANG ART EXHIBITION」在今（16）日登場。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.09.16）
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展「《EVOLUTION》by
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展，展出許多珍貴的畫作。（圖／AES工作室提供）
其實黃鴻升的個人藝術展在前一天先開放給藝人先入場參觀，藝人黃子佼、歐漢聲等人都搶先觀展，黃子佼在看完展覽後，於臉書發表感想，提到：「一年了，但才華洋溢的他，彷彿用另一種方式存在。」此外，小鬼生前摯友包含楊丞琳、許瑋甯的「華岡五人幫」，也早早送上花籃祝賀，寫道：「把不可能變可能，謝謝你們給他的愛，完整了他的故事。」並特別標註BFF（永遠的好朋友），讓人動容。

▲黃子佼觀賞小鬼黃鴻升的展覽，黃鴻升父親也在一旁。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲黃子佼（右）觀賞小鬼黃鴻升的展覽，黃鴻升父親也在一旁。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展「《EVOLUTION》by
▲小鬼黃鴻升的個人藝術展「《EVOLUTION》by ALIEN HUANG ART EXHIBITION」在今（16）日登場。（圖／AES工作室提供）

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