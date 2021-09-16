陳璇千字文悼父親龍劭華　「可不可以再告訴我你沒事了」

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▲龍劭華（右）與女兒陳璇關係緊密。（圖／寶麗來國際娛樂提供）

× ▲龍劭華（右）與女兒陳璇關係緊密。（圖／寶麗來國際娛樂提供）

「爸，我不是怕你死，我是怕你痛。」

▲陳璇貼出自己鏡頭下的父親。（圖／陳璇臉書）

× ▲陳璇貼出自己鏡頭下的父親。（圖／陳璇臉書）

▲陳璇拍攝龍劭華。（圖／陳璇IG）

× ▲陳璇拍攝龍劭華。（圖／陳璇IG）

▲陳璇鏡頭下的龍劭華。（圖／陳璇IG）

× ▲陳璇鏡頭下的龍劭華。（圖／陳璇IG）

▲成為龍劭華的女兒，陳璇感到很驕傲。（圖／陳璇IG）