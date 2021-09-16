Google在台徵才　需求涵蓋晶片研發、供應鏈管理

（中央社記者吳家豪台北16日電）Google今天表示，在台灣持續招募軟體工程師、硬體工程師及專案管理人才，未來徵才方向包括Nest智慧裝置團隊、晶片研發團隊，及配合Pixel、Chromebook產品的軟硬體相關人力，甚至連台灣供應鏈管理的人才需求也非常大。





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Google今天舉辦解密系列線上媒體聚會，探討耐人尋味的Google人才招募「都市傳說」，例如台灣員工物美價廉、只找英文流利或名校出身的員工、海外辦公室薪資比台灣高等，同時說明徵才標準與思維、剖析台灣與海外辦公室的差異，並分享加入Google的撇步與秘訣。





Google台灣人資長呂亞樵表示，台灣產業強項非常明顯，Google本來就有硬體方面的大量人才需求，因此加大投資台灣也是很明確的方向。





她透露，Google針對軟體工程師、硬體工程師、專案管理3類工作永遠有缺；在硬體部分，招募方向包括Nest智慧裝置團隊、晶片研發團隊，以及配合Pixel手機、Chromebook筆電等產品軟硬體人才，都是現階段與下階段進行的中長期投資計畫。此外，供應鏈管理也是台灣特色之一，人才需求也非常大。





對於想加入Google的應徵者，呂亞樵坦言，Google在全球每年都收到數百萬份履歷，幾乎每個職缺都會有很多人申請。Google鼓勵內部員工流動，因此對外開放的職缺也可能會有Google員工申請內轉，競爭非常激烈。申請者必須先思考如何才能讓自己的履歷脫穎而出。





由於Google工作有許多跨國需求，某些工作對英文能力很要求，呂亞樵建議，應徵者的英文履歷須留意呈現方式、文字是否正確通暢；內容應精簡、具邏輯性，而非流水帳，最好透過數據呈現自己的專業與特質所帶來的成果。





呂亞樵觀察，台灣應徵者進入面試階段時，很容易為了追求完美答案，而思考許久。她認為重點是放鬆，要聽懂問題，對於假設性或情境式問題，可以反問面試官釐清問題，爭取時間思考，只要把面試當成對話、放鬆面對，過關機會自然會提高。





談到Google如何決定一地是否適合設辦公室、招聘人才，呂亞樵表示，Google會考慮市場發展性、產業環境是否利於發展、人才庫是否豐沛、政策法規是否友善等因素，台灣正好具備這些優勢。至於人才是否低廉，並非重要考量。





針對外界質疑Google在台灣和海外的面試標準不同，Google台灣人才計畫經理石啟瑞澄清，Google在全球的面試標準、方式完全一樣，不會因為地點不同而有不一樣的標準。美國總部是員工最多的地方，代表著更多工作機會，但總部與各地辦公室是合作關係，並非從屬。事實上Google有越來越多團隊進駐台灣，在台灣工作有更多機會跟不同專業的人合作。





也有人發現，Google在台灣總是找名校畢業、英文很好的員工，石啟瑞坦言，從結果來看確實是如此，但並非篩選條件。大部分Google職缺頂多要求學士學位，但一定不會要求特定系所或學校。至於英文程度的要求與工作性質、職能要求有關，許多職缺僅要求基本的英語溝通能力。（編輯：楊蘭軒）1100916



