COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巷仔內／按表操課、缺乏新意的漢光演習

▲漢光37號演習，IDF經國號戰機降落佳冬戰備跑道。（圖／軍聞社）
▲漢光37號演習，IDF經國號戰機降落佳冬戰備跑道。（圖／軍聞社）

記者呂炯昌／特稿

2021-09-17 15:00:00｜2021-09-17 15:03:33

國軍年度重大演訓「漢光37號演習」歷經5天4夜在全台各作戰區同步操演後，於今（17）日落幕。由於受到疫情影響，本年度漢光演習規模較往年縮小，也取消後備軍人教召動員，儘管有首次固定翼機降落屏東佳冬戰備道，但整體來說仍不脫按表操課，缺乏新意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
歷年漢光演習主要分為公開與不公開課目，不公開課目會邀請美軍顧問團來台規模，美方人員在觀摩後給予國軍意見參考，但是礙於疫情考量，國防部已經連續2年未邀請美軍人員來台觀摩演習。演習公開部分則會邀請媒體參觀，透過媒體報導將「聲光表演」呈現在國人面前，展現國軍精實戰力，也盼望藉此達到募兵效果。

簡單來說，漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，也就是假定敵（共）軍犯台，國軍先進行戰力保存，將現有三軍兵力轉移到其他基地或民間設施保存，再透過三軍聯合兵力發揮，殲滅登陸敵軍，達到保家衛國成效。由於擔心演習內容動用大量民間資源擾民、內容變更橫生枝節，因此漢光防衛策劃始終擺脫不了按表操課陋習，演習地點也大多在固定地點，也因而常挨批了無新意。

例如，每年反空降場地幾乎都在台中清泉崗基地，負責侵略任務的紅軍特戰部隊空降佔領機場後，一旦遇上藍軍反攻往往稍作抵抗後就舉白旗投降，這種機場反特攻、反空降演練幾乎都是「圍毆秀」，紅軍僅派出些許兵力，對抗優勢的藍軍陸空聯合掃蕩兵力。然而根據國防部送交立院《110年中共軍力報告書》，共軍正推動陸軍部隊「數字化、飛行化、特戰化與無人化」之轉型，加強遠距機動打擊及軍兵種協同作戰能力，因此日後中共若打算犯台，共軍特種部隊身手雖然不會像電影「戰狼」中的特種兵一樣扯，能夠以一擋百，但是可能會是無人機與陸航直昇機協同特種兵作戰，絕非過往漢光演習想定。

漢光演習的反登陸操演也常與實際戰場脫節，為人詬病。根據二次大戰美軍登陸諾曼第與攻占日本佔領島嶼經驗，在發動攻擊前會派出轟炸機與軍艦對守軍與道術設施實施多番猛炸，削弱防衛力量，以減輕登陸灘頭時所可能遇到的抵抗。然而，漢光反登陸作戰想定都是敵軍船團在海上預備登陸時，戰機與攻擊直升機先一輪炸射，陸軍戰車、自走砲車與多管火箭系統再輪流射擊，完全忽視了戰時國軍可能已經失去制空權，大量反登陸兵力在灘岸集結，反而容易遭到敵軍攻擊。

根據《110年中共軍力報告書》指出，共軍提升陸航直10、直19攻擊直升機機動與打擊效能，並完成直8與直20中型直升機換裝部署，強化陸航與空突旅多維雙超及越海快速突擊能力。有鑑於此，未來漢光演習模擬共軍來犯時應可加入反制直升機突擊科目，而不是幾乎每年重複、了無新意的反船團登陸戲碼。 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀