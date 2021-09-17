巷仔內／按表操課、缺乏新意的漢光演習

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簡單來說，漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，也就是假定敵（共）軍犯台，國軍先進行戰力保存，將現有三軍兵力轉移到其他基地或民間設施保存，再透過三軍聯合兵力發揮，殲滅登陸敵軍，達到保家衛國成效。由於擔心演習內容動用大量民間資源擾民、內容變更橫生枝節，因此漢光防衛策劃始終擺脫不了按表操課陋習，演習地點也大多在固定地點，也因而常挨批了無新意。
例如，每年反空降場地幾乎都在台中清泉崗基地，負責侵略任務的紅軍特戰部隊空降佔領機場後，一旦遇上藍軍反攻往往稍作抵抗後就舉白旗投降，這種機場反特攻、反空降演練幾乎都是「圍毆秀」，紅軍僅派出些許兵力，對抗優勢的藍軍陸空聯合掃蕩兵力。然而根據國防部送交立院《110年中共軍力報告書》，共軍正推動陸軍部隊「數字化、飛行化、特戰化與無人化」之轉型，加強遠距機動打擊及軍兵種協同作戰能力，因此日後中共若打算犯台，共軍特種部隊身手雖然不會像電影「戰狼」中的特種兵一樣扯，能夠以一擋百，但是可能會是無人機與陸航直昇機協同特種兵作戰，絕非過往漢光演習想定。
漢光演習的反登陸操演也常與實際戰場脫節，為人詬病。根據二次大戰美軍登陸諾曼第與攻占日本佔領島嶼經驗，在發動攻擊前會派出轟炸機與軍艦對守軍與道術設施實施多番猛炸，削弱防衛力量，以減輕登陸灘頭時所可能遇到的抵抗。然而，漢光反登陸作戰想定都是敵軍船團在海上預備登陸時，戰機與攻擊直升機先一輪炸射，陸軍戰車、自走砲車與多管火箭系統再輪流射擊，完全忽視了戰時國軍可能已經失去制空權，大量反登陸兵力在灘岸集結，反而容易遭到敵軍攻擊。
根據《110年中共軍力報告書》指出，共軍提升陸航直10、直19攻擊直升機機動與打擊效能，並完成直8與直20中型直升機換裝部署，強化陸航與空突旅多維雙超及越海快速突擊能力。有鑑於此，未來漢光演習模擬共軍來犯時應可加入反制直升機突擊科目，而不是幾乎每年重複、了無新意的反船團登陸戲碼。