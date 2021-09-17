巷仔內／按表操課、缺乏新意的漢光演習

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簡單來說，漢光演習都依循「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」防衛構想進行，也就是假定敵（共）軍犯台，國軍先進行戰力保存，將現有三軍兵力轉移到其他基地或民間設施保存，再透過三軍聯合兵力發揮，殲滅登陸敵軍，達到保家衛國成效。由於擔心演習內容動用大量民間資源擾民、內容變更橫生枝節，因此漢光防衛策劃始終擺脫不了