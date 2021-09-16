社宅緩建槓中央　柯文哲嗆內政部：不改新聞稿就法律解決

台北市長柯文哲14日出席居住正義論壇活動時，直言台北市的社會住宅蓋到現在「需要停下來想想看」，使外界質疑北市府要緩蓋社宅；而15日的防疫記者會上，柯文哲澄清沒有不蓋社宅，而是「是時候要停、看、聽」。但內政部卻於當天下午4時44分發新聞稿稱「遺憾北市暫緩興建社宅」，讓柯文哲大為震怒，16日在進入議會進行施政報告前接受媒體訪問時，直接嗆明內政部「稿子不改就『法律相見』。」





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柯文哲14日在出席活動時，表示台北市已經蓋了18000戶公宅，中間有很多設計營運管理的問題需要檢討，並覺得反省改進是很重要的文化，現階段到了要「停看聽」的時候，「我們公宅蓋到現在，我覺得需要停下來想想看。」柯文哲說，如果一路蓋下去，恐怕會債留子孫。





而在媒體報導柯文哲的說法後，也引發社會各界關注。對此柯文哲15日下午在北市防疫記者會上，再度解釋「沒有不蓋公宅」，目前台北市還有9000多戶社宅在興建，完工加興建中的社宅共約有1萬8000戶，中央的公宅只有興建中的317戶，請內政部次長花敬群在蓋完第一戶社宅後，再來跟他講興建社宅的事。





不過在柯文哲的記者會後，內政部下午四時左右，隨即發表新聞稿，表示很遺憾台北市作出暫緩興建社會住宅的決定，雙北是社宅需求最大的地區，台北市突暫緩興建社宅，會衝擊民眾對社宅的信心，且台北市是最有可能實現社宅照顧市民與財務平衡的城市，對於台北市作出此決定，中央將會在台北市積極興建社宅，補足目標戶數。





對此柯文哲大為震怒，甚至在沒有安排媒體訪問的行程，停下腳步接受媒體詢問社宅相關議題。柯文哲直言，過去還要1450、名嘴遮躲掩藏帶風向，現在政府機關公署帶頭做假新聞，這個應該譴責，「我跟你講，他不出來說明我就把他翻掉。」柯文哲說，如果內政部不修改相關新聞稿內容，未來就「法律相見」。



