連假追電影！《花束般的戀愛》《凸槌撞鬼隊》線上看個夠

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《花束般的戀愛》由菅田將暉與有村架純飾演一對戀人，2人在車站因錯過末班車而偶然相遇，他們因為喜好相似，瞬間墜入情網，在大學畢業後一邊打工一邊展開同居生活，只是過了5年，一切都變了調。菅田將暉與有村架純拍攝約1個半月的時間，菅田將暉談起對她的印象說：「意外地很健談，之前一直不太有交談的機會，以為她很文靜，但這次她一直在說話呢，覺得終於有好好交流的機會了。」有村架純則表示：「在和菅田將暉聊天時，不知不覺會被他激勵，在拍攝期間他陪我玩了很多東西，託他的福讓我能愉快地度過1個半月的時間。」
《魔幻事件簿：預言之眼》描述年輕的警探為了追查一連串的暴力虐殺案件，毫無頭緒的他們，找上了來自英國擁有預知之眼的奧莉維亞，希望能靠著她的「能力」找出連續殺人凶手。
《凸槌撞鬼隊》描述痴迷於超自然現象的印刷店老闆，為了擺脫枯燥乏味的生活，與一群人闖入一個鬧鬼的穀倉，希望在其中找到鬼魂存在的證據。除了《花束般的戀愛》、《魔幻事件簿：預言之眼》、《凸槌撞鬼隊》，本週預計上架的電影還有《原來如此》、《殺手歡樂送》等片單。
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