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連假追電影！《花束般的戀愛》《凸槌撞鬼隊》線上看個夠

▲日本電影《花束般的戀愛》線上也能看。（圖／車庫娛樂）
▲日本電影《花束般的戀愛》線上也能看。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-19 10:23:08

中秋連假到來，防疫少出門，待在家追劇是最好選擇！線上影音平台近期更新上架片單，包含日本大賣38億日幣的《花束般的戀愛》、奇幻神祕為主題的《魔幻事件簿：預言之眼》、又驚又笑的恐怖喜劇《凸槌撞鬼隊》等，即日起都將在GP+、中華電信MOD、HamiVideo播出。

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▲菅田將暉（右）與有村架純飾演一對戀人。（圖／車庫娛樂）
▲菅田將暉（右）與有村架純飾演一對戀人。（圖／車庫娛樂）
《花束般的戀愛》由菅田將暉與有村架純飾演一對戀人，2人在車站因錯過末班車而偶然相遇，他們因為喜好相似，瞬間墜入情網，在大學畢業後一邊打工一邊展開同居生活，只是過了5年，一切都變了調。菅田將暉與有村架純拍攝約1個半月的時間，菅田將暉談起對她的印象說：「意外地很健談，之前一直不太有交談的機會，以為她很文靜，但這次她一直在說話呢，覺得終於有好好交流的機會了。」有村架純則表示：「在和菅田將暉聊天時，不知不覺會被他激勵，在拍攝期間他陪我玩了很多東西，託他的福讓我能愉快地度過1個半月的時間。」

《魔幻事件簿：預言之眼》描述年輕的警探為了追查一連串的暴力虐殺案件，毫無頭緒的他們，找上了來自英國擁有預知之眼的奧莉維亞，希望能靠著她的「能力」找出連續殺人凶手。

《凸槌撞鬼隊》描述痴迷於超自然現象的印刷店老闆，為了擺脫枯燥乏味的生活，與一群人闖入一個鬧鬼的穀倉，希望在其中找到鬼魂存在的證據。除了《花束般的戀愛》、《魔幻事件簿：預言之眼》、《凸槌撞鬼隊》，本週預計上架的電影還有《原來如此》、《殺手歡樂送》等片單。

▲▼《魔幻事件簿：預言之眼》（上）跟《凸槌撞鬼隊》也將上架影音平台。（圖／車庫娛樂）
▲▼《魔幻事件簿：預言之眼》（上）跟《凸槌撞鬼隊》上架影音平台。（圖／車庫娛樂）
▲▼《魔幻事件簿：預言之眼》（上）跟《凸槌撞鬼隊》也將上架影音平台。（圖／車庫娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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