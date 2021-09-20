Tag人物／疫情讓團圓夢碎 微光司機中秋留守崗位

面對比2003年時爆發的SARS更可怕的新冠肺炎，未知的恐懼瀰漫在台灣人的心中，為了防堵破口，新北市政府與逢甲大學服務創新與行動設計中心主任侯勝宗打造了一隻「微光防疫車隊」，將原本偏鄉長照醫療交通專車，在疫情期間成為堅守防疫交通的第一道防線，這群司機犧牲自己與家人相聚的時間，即使是一年一度的中秋節，也要在這場病毒戰爭中留守崗位。

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侯勝宗原本是大學老師，研究新形態的交通媒合服務，在疫情爆發前一直致力於偏鄉的醫療交通專車工作，5月21日的時候他接到了新北市衛生局玉澤專員的一通電話，希望可以合作新北市確診者的載送服務，由於一般的計程車司機防疫知識不足，不敢接下如此風險的工作，侯勝宗決定將自己的專業應用在這場看不見的戰爭上，一肩扛下這個重責大任，用長照交通專車來作為防疫車隊，當時僅僅在兩周內，侯勝宗與他的團隊就號召到五個單位、72台車一同加入，加上志工的參與，整個清消基地總共有破百位人員同時用行動保護這塊土地。

▲ 新北市政府與逢甲大學服務創新與行動設計中心主任侯勝宗打造了一隻「微光防疫車隊」負責確診者的載送服務。（圖／記者詹皓帆拍攝）

「司機的安全，將會是我最大的責任。」侯宗勝沉重地說出這句話，防疫車隊的工作包含接送確診者，以及載送居家隔離中的民眾前往快篩站，侯宗勝每天心都懸在一條線上，他籌組了車隊為家園奮戰，卻也更擔心司機本身的安危，因為這份責任，使得他們制定了嚴格的清消SOP還有標準的作業流程，如果有司機不遵守規範，最嚴重的懲罰就是直接開除。

在這個微光行動中，承受壓力的除了第一線的防疫司機，還有每位司機背後要保護的家人，侯宗勝說，曾有司機每天往返宜蘭跟三重的清消基地，在經過詢問後才知道，是因為司機的家人擔心司機將病毒帶回家，所以司機選擇住在宜蘭的老家，用這樣的方式保護自己摯愛的家人。知道這件事之後的侯宗勝感到心疼和自責，他覺得不該將風險轉嫁到司機或司機家人身上，於是充滿人情味的「微光大飯店」因此出現了，微光大飯店其實就是侯勝宗在清消基地規劃出的宿舍空間，找來企業贊助包括床、洗衣機、淋浴間等等民生物資，讓有需要住宿的司機或志工，有一個安心的休息環境。

▲ ▲在這個微光行動中，承受壓力的除了第一線的防疫司機，還有每位司機背後要保護的家人，不能將這份風險與壓力轉嫁到司機家人身上。（圖／記者詹皓帆拍攝）

這次的疫情改變了許多人的生活，有的人被困在家裡走不出去，有的人需要被迫與家人分離，這些我們不曾想過的情景，其實是偏鄉的日常，聖經裡有提到一句話「光進來了，黑暗就走了」，而這句話就是侯宗勝取名這次的抗疫車隊為微光行動最大的原因，抗疫的戰爭還不知道何時會結束，但肯定的是我們將需要學會如何與恐懼共存，這段日子以來微光行動完成了4200多趟的任務，侯宗勝說微光行動並不會因為疫情的結束而中止，而是會延伸規劃成城市和偏鄉的後續醫療載送的服務，有偏鄉的居家醫療關懷、還有遠距問診、送藥等諸如此類的新形態模式，微光計畫不僅僅是交通移動，更希望可以推動成為社會運動，你我都能夠讓這微小的光，照亮台灣。