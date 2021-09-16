美英助澳洲建核動力潛艦艦隊　專家：劍指中國

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「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）網站今天引述貝比吉指出，澳洲即將建造的核動力潛艦艦隊，可能是採用美國維吉尼亞級（Virginia class）潛艦，或英國機敏級（Astute-class）潛艦。不論任何一款，火力和感應器將會比中國潛艦強大。
「澳洲金融評論報」提到，在澳洲與美國就海軍技術分享的討論過程中，貝比吉是代表澳洲參與談判的國防專家之一。
貝比吉相信，不論採用美式或英式潛艦，澳洲即將建造的核動力潛艦艦隊，設計目的都是為了能追捕和擊沉中國潛艦，很可能會配備用來打擊船隻和建築物的魚雷、水雷和巡航飛彈。
但貝比吉提醒，澳洲的核動力潛艦艦隊可能要等到10年後才會建成，可能需要先向美國租用洛杉磯級（Los Angeles-class）攻擊潛艦。
貝比吉表示，澳洲已就有關計畫展開討論超過10年了，澳洲低調地向美國華府做了大量準備工作。
在相關計畫定案之前，澳洲原本計劃建造12艘法國設計的傳統動力潛艦。「澳洲金融評論報」引述不具名澳洲國防部官員指出，由於核動力潛艦性能更為強大，所需數量將會比傳統動力潛艦低。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，和美國和英國潛艦有所不同，澳洲即將建造的核動力潛艦不會配備核子武器。
「澳洲金融評論報」引述不具名澳洲國防部官員指出，由於核動力潛艦性能更為強大，所需數量將會比傳統動力潛艦低。艦隊並不會配備核子武器。
「澳洲金融評論報」提到，雖然核動力潛艦適合遠程航行，不必顧慮中途加油，減少中途浮出水面曝露於雷達偵測的風險；但核動力潛艦比柴電潛艦發出較大聲音，澳洲政府過去拒絕採用核動力潛艦。
「澳洲金融評論報」又提到，2019年卸任的澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）今年3月公開公開指出，澳洲沒有核能產業，沒有核能管理經驗；他反對澳洲建造核動力潛艦。
派恩表示，有人以為核動力潛艦必然優於柴電潛艦，抱持這想法的人，要不就是對潛艦和國防一無所知的外行人，要不就是被已過時的資料誤導。
「澳洲金融評論報」又提到，英國目前已完成建造5艘機敏級潛艦，還有2艘正在建造當中。機敏級潛艦長達97公尺，最高速度為30節（1節相關於時速1海里）。
美國自2000年起建造的維吉尼亞級潛艦，是美國目前最大型潛艦，長度為115公尺，最高速度為25節，目前有19艘建造完成，還有11艘正在建造當中。貝比吉表示，由於美國的廠商仍在趕工，如果澳洲要建造該款潛艦，廠商可能會拖延組裝時間。
貝比吉表示，機敏級潛艦和維吉尼亞級潛艦都是採用相同的技術，比中國潛艦安靜，聲納感應儀器也比中國潛艦先進。
貝比吉指澳洲需要馬上派人前往美國和英國學習相關技術。他坦承，澳洲將要面對的最大挑戰，是要加速掌握相關維修保固技術。（編輯：黃自強）1100916