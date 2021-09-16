屏東縣政府警察局分局長交接典禮 屏東首任女分局長上任
屏東縣政府警察局於今（16）日下午1時30分舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由縣府秘書長邱黃肇崇蒞臨主持，局長劉印宮擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。兩位分局長中屏東警分局長由南投縣埔里警分局長方秋梅上任，成為屏東警分局歷年來第一位女性分局長。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-16 16:56:12
新任屏東警分局長方秋梅為屏東縣新園鄉人，中央警察大學59期行政警察學系、國立高雄師範大學教育學類碩士畢業，歷任屏東縣政府警察局婦幼隊副隊長、秘書科長、臺東縣警察局成功分局長及南投縣政府警察局埔里分局長等重要職務。
方秋梅表示，調回屏東家鄉服務有「家」的感覺，但也是任務上的加重，未來更加強落實勤務維護屏東轄區治安，讓民眾的生活能安居樂業。
另外，今天同時交接的有新任主任秘書郭子弘，新任里港分局分局長鄭頴聰，新任內埔分局分局長蘇偉荃。
屏東縣府秘書長邱黃肇崇在致詞中表示，對於新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期盼新任分局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導所屬警察同仁，以全心全力投入屏東縣的治安、交通維護工作，確保民眾生命、財產安全，營造「安居樂業，幸福屏東」的優質環境。