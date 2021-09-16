莫德納混打高端可行？專家看法偏保守

台灣先前因為莫德納疫苗短缺，逾300萬國人遲遲等不到第二劑，因此指揮中心日前公布，莫德納疫苗混打高端的雙盲實驗啟動，不過外界質疑，目前國際上並沒有相關實驗，台灣首開先例，先不提結果，光是動機就被質疑有護航高端之嫌。對此，專家態度偏向保守，長庚病毒感染研究科主任施信如今（16）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，如果能用台灣手上握有疫苗混打，保護力肯定較只接種一劑來得高。而中研院生物所兼任研究員何美鄉也指出，混打研究就是個備案，大家不用在臨床階段就抱持反對態度，「mRNA是新技術，以學理的角度來看也無法推測結果，先做了再說。」





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先前莫德納疫苗遲遲不來，全台逾300萬國人等不到第二劑疫苗，眼看12周的接種時限將至，指揮中心日前也公布了莫德納疫苗混打高端的雙盲實驗，不過有專家質疑，目前國際上並沒有首劑施打mRNA疫苗，次劑接種次蛋白疫苗的相關實驗，對於結果與動機並不看好。對此，施信如表示，之所有會有莫德納混打實驗就是因為供貨不足，雖然兩劑都接種莫德納的中和抗體濃度還是最高的，但如果能用台灣手上握有的高端進行混打，保護力肯定較只接種一劑莫德納來得高。





「各國對莫德納的採購貨量相當大，全球都短缺，因為出貨不順利，所以各國才開始進行混打研究找解方。」施信如說，台灣目前掌握的高端是次單位蛋白疫苗，是直接將次單位蛋白疫苗打入細胞，使其記憶後產生抗體；而莫德納使用的mRNA疫苗，是透過mRNA基因序列進入細胞，使其製造抗體，「兩劑都是莫德納的中和抗體濃度一定比次劑接種高端來得高。」不過，如果是莫德納混合BNT，兩種都是mRNA疫苗，就不會有太大的問題，都可以嘗試。





何美鄉則指出，在做臨床混打試驗就是在做測試「備案」，她對於實驗的態度是樂觀其成，「因為如果可行那就是多了一條路！」mRNA疫苗技術是在新冠肺炎爆發後首次被使用的新技術，許多學理上還不成熟，無法推測，但對於臨床實驗，大家沒有必要抱著排斥態度，看結果如何再決定下一步。



