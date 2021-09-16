蔡尚樺深V暗黑裝登場！自曝男友會介意但「樂於分享」

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蔡尚樺今天難得性感亮相，除了誠意十足地開深V露出事業線之外，也能看到她側身的白皙肌膚，再搭上高貴的飾品，看起來頗有女人味。蔡尚樺與圈外男友「交大仔仔」愛情長跑多年，對方去年金鐘獎還貼心地等她結束工作，不過蔡尚樺強調金鐘獎當天的造型，會比今天還要更辣，表示雖然男友會介意，不過也不吝嗇將女友性感的一面呈現給大家。
蔡尚樺透露前陣子因「防疫胖」決定開始減肥，靠著控制飲食，順利在3周內甩掉3、4公斤，目前體重介於50到55公斤，而最胖的體重則是「國家機密」，表示希望能在金鐘獎當天瘦到4開頭，蔡尚樺也爆料自己有「補償心態」，明明就在減肥，很容易飢餓，又特別喜歡上網看大胃王吃播的影片。
蔡尚樺去年與曾國城以《全民星攻略》獲得益智及實境節目主持人獎，雖然今年沒有再次入圍，不過她認為主持的《全民星攻略》和《全明星運動會》等，都是很不錯的節目。
單身的視網膜自爆已經空窗3年，坦言現階段無法經營戀愛，因爲自己不太擅長時間的分配，目前還是想先以事業為主。另外視網膜也透露自己服裝方面比較走保守、端莊路線，這次頒獎典禮又必須獨挑大梁主持，造型勢必要非常多元，讓他備感壓力，直言要穿上那些「奇裝異服」，比主持金鐘獎還要困難。
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