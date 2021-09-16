蔡尚樺深V暗黑裝登場！自曝男友會介意但「樂於分享」

（16）日公布主持人名單，

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡尚樺（左）、黃豪平（右）將攜手主持金鐘獎星光紅毯，典禮將由視網膜（中）主持。（圖／記者王嘉鴻攝）

× ▲蔡尚樺（左）、黃豪平（右）將攜手主持金鐘獎星光紅毯，典禮將由視網膜（中）主持。（圖／記者王嘉鴻攝）

飢餓

《全民星攻略》獲得益智及實境節目主持人獎，雖然今年沒有再次入圍，不過她認為主持的《全民星攻略》和《全明星運動會》等，都是很不錯的節目。

單身的視網膜自爆已經空窗3年，坦言現階段無法經營戀愛，因爲自己不太擅長時間的分配，目前還是想先以事業為主。另外視網膜也透露自己服裝方面比較走保守、端莊路線，這次頒獎典禮又必須獨挑大梁主持，造型勢必要非常多元，讓他備感壓力，直言要穿上那些「奇裝異服」，比主持金鐘獎還要困難。

▲視網膜自爆已經空窗3年。（圖／記者王嘉鴻攝）