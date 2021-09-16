肯尼NOW星球／肯尼哥出任務！評比心目中NBA現役最強13人
《肯尼NOW星球》推出全新單元，主持人肯尼哥要「出任務」囉！在這一集的節目中，肯尼哥的任務就是要選出他心目中NBA現役最強的13名球員，並且安排先發和替補陣容，究竟有哪些球星會受到肯尼哥的青睞呢？
運動中心/綜合報導
2021-09-16 20:00:30
提到「現役最強球員」，大家都會想到小皇帝LeBron James，但肯尼哥認為在奧運結束後，他心目中的「聯盟第一人」就是籃網隊球星Kevin Durant，所以先發小前鋒當然就非KD莫屬了，不過LeBron James並沒有被肯尼哥遺忘，先發名單中仍佔有一席之地，把他安排在「控球後衛」這個角色。另外三人則是Stephen Curry、Giannis Antetokounmpo和Joel Embiid。
有趣的是，肯尼哥將去年例行賽最有價值球員Nikola Jokic放在第二陣容，肯尼哥認為：「雖然Nikola Jokic是年度MVP，但Joel Embiid的對抗性和防守不會比Nikola Jokic差，天份也優於Jokic，所以我會把Embiid放在先發」，另外第二隊還有Anthony Davis、James Harden、Damian Lillard和Luka Doncic，也是非常堅強的陣容。
相信有許多人很疑惑，肯尼哥會把快艇球星「可愛」Kawhi Leonard放在哪？答案是第十一人。肯尼哥表示：「雖然可愛經常受傷，但攻守兩端都是聯盟數一數二的選手，所以我會把他排在第11人」。
據了解，肯尼哥下一集的任務是要和某位重量級來賓來挑戰一下最新的NBA電玩，所以剩下兩名球員，肯尼哥會以什麼標準來做選擇呢？是看球員現實的能力還是電玩數值？9/16（四）晚間十點，鎖定《肯尼NOW星球》，看看你的名單是不是和肯尼哥一樣喔！