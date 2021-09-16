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泰國研擬10月中開放曼谷　專家憂疫苗覆蓋率仍低

▲泰國觀光暨體育部規劃10月15日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，下週將送交泰國疫情指揮中心做出決定。泰國疫情示意圖。（圖／美聯社）
▲泰國觀光暨體育部規劃10月15日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，下週將送交泰國疫情指揮中心做出決定。泰國疫情示意圖。（圖／美聯社）

中央社

2021-09-16 18:38:42

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國觀光暨體育部規劃10月15日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，下週將送交泰國疫情指揮中心做出決定。不過，衛生專家擔心泰國疫苗覆蓋率仍低，應該等到11月再說。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創泰國觀光業，泰國7月1日先開放普吉島觀光試水溫。泰國觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）和曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）昨天會面討論開放曼谷觀光的細節。

泰國政府原先預計10月1日要開放曼谷觀光，但目前曼谷約只有37%的人口打完兩劑疫苗。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮帕表示，觀光暨體育部因此將開放曼谷的日期延後到10月15日，預期屆時曼谷70%人口可以打完兩劑疫苗。

根據觀光暨體育部規劃，完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，但必須預定取得泰國政府認證擁有SHA標章的旅館，並取得入境許可（Certificate of Entry），旅客在曼谷待滿7天之後，接下來可以前往其他8個泰國政府列入旗艦計畫的地區。

這8個地區包括巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiang Mai）、華欣（Hua Hin）、赤庵 （Cha-am）、普吉（Phuket）、蘇美島（Koh Samui）、甲米（Krabi）和攀牙（Phang Nga）。

皮帕表示，觀光暨體育部下週將會把這個計畫送交疫情指揮中心決定是否通過，預計月底之前會有更多相關的執行細節出爐。

疫情指揮中心發言人塔維辛昨天表示，泰國總理帕拉育已經指示觀光暨體育部、公共衛生部和內政部做好準備，在第4季迎接更多觀光客入境，但同時要保持防疫規定。

不過，詩麗叻醫院（Siriraj Hospital）醫學院院長普拉希（Prasit Watanapa）指出，目前全泰國疫苗覆蓋率仍低，約38%人口接種過一劑疫苗，18%人口接種兩劑疫苗，泰國政府應該從開放普吉島的經驗中學到即使打了2劑疫苗仍有可能感染和傳播，太早取消隔離限制讓人憂慮，他認為應該等到11月確定泰國真正準備好了再做決定。

泰國今天新增通報1萬3897人確診以及188人染疫不治，累計至今共143萬4237確診病例以及1萬4953人死亡。（編輯：周永捷）1100916

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