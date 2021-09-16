莫德納疫苗抵台　總統府：指揮中心天天寫信週週視訊催貨

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他說，國際疫苗供應狀況始終不穩定，因此，疫苗的催貨，一直以來都是行政防疫團隊與國安外交團隊共同努力。就他了解，指揮中心可以說是天天寫信、週週視訊會議在催貨。
張惇涵指出，防疫工作，指揮官陳時中跟醫護防疫人員在第一線，行政院長蘇貞昌帶領行政團隊統籌防疫、紓困、振興工作，總統蔡英文與國安外交團隊則以國安視野，緊盯疫苗供應調配，部署國安經濟的穩定措施。
他說，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）等3人6月6日訪問台灣，宣布美國將援贈台灣疫苗。當天，蔡總統在機場跟3位參議員會晤時，除了當面表達對美國政府的感謝，並表達希望莫德納疫苗能從美國廠出貨供應，加上原本歐洲廠產能，能更確保疫苗供應穩定。「相信3位參議員有將總統的期盼帶回美國，很快地，我們獲得了正面的回應。」
張惇涵透露，莫德納疫苗的國際供應，前一陣子出現緊張狀況，供貨時程、數量等相關訊息，可說一日數變。在這過程中，他跟疾管署長周志浩頻繁通電話，甚至時常開會，大家不斷更新最新訊息，都是希望多管齊下，「催貨、催貨、催貨，這是工作的日常，也是大家共同的目標。」
他說，蔡總統8月10日在總統府接見美國在台協會AIT新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）時，也再次當面表達，希望莫德納疫苗能從美國廠直接出貨，讓供應能夠更為穩定。於此同時，總統也指示外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中，多管齊下、多方溝通，共同協助讓莫德納疫苗早一點抵台，尤其要讓長輩們第一劑和第二劑銜接更順利。
張惇涵說，這批疫苗抵達後，台灣今年洽購的莫德納疫苗累積到貨將達約258萬劑，到貨率42.6%；加上美國捐贈的250萬劑、捷克捐贈的3萬劑，莫德納疫苗累積總數達511萬劑。
他表示，到中秋節前，包括政府洽購的，各國援贈的，鴻海永齡基金會、台積電、慈濟基金會捐贈的各廠牌疫苗，到貨總數將達到1730萬劑。台灣第一劑疫苗施打率，也從5月疫情前約2.3%，提升到今天的48.97%。
張惇涵指出，國際疫苗供需狀況仍不穩定，每一批疫苗到貨的背後，都是不分政府民間，沒有時差、不分晝夜的努力，也有許多國際社會友人大力協助；在防疫道路上，不會有所謂的疫苗孤兒，台灣有民主夥伴互相協助，只要團結防疫，台灣不會孤單。（編輯：謝佳珍）1100916