佳冬戰備道軍機首度降落　漢光37號演習防疫中落幕

國軍漢光37號演習今（17）日落幕，本次演習雖曾於預演時發生F-16V戰機衝出屏北機場跑道、機鼻插入土裡小意外，演習過程大致平順，也創下戰機首降佳冬戰備道等第一次紀錄。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-17 15:00:00｜2021-09-17 15:02:25
漢光演習15日舉行佳冬戰備道起降演練，三型主力戰機F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機與E-2T空中預警機成功降落佳冬戰備道。這是空軍戰機首度降落佳冬戰備道，儘管國防部今年因疫情考量未邀請媒體參訪，仍吸引許多媒體與軍事迷圍觀拍照。
今年漢光演習實兵實彈操演原訂7月舉行，但是5月中旬新冠肺炎疫情提升為三級警戒，因而延至9月舉行。新冠肺炎全球疫情嚴峻，外國人士入境必須檢疫隔離14天，漢光演習連續2年取消邀請美軍顧問團來台觀摩，但是仍邀請美國在台協會（AIT）人員參加不公開演習項目。
去年漢光36號演習首度教召後備砲兵，於台中甲南海灘實施105公釐榴砲操演。今年原先規劃召集8000名後備軍人參與漢光37號演習，但疫情升溫後為避免群聚，今年罕見取消後備軍人動員召集。
漢光37號演習期間同步實施萬安44號演習，15日下午1時30分至下午2時在全國各縣市同時舉行，但考量防疫、避免群聚，演習只施放防空警報及發送「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難。