建置智慧系統！澄清湖及長庚周邊路邊停車上線營運

高雄市政府交通局於今(16)日下午，在澄清湖風景區正門前噴水池廣場，舉辦澄清湖周邊地區智慧路邊停車系統啟用儀式，自16日起全面啟動，使用現場繳費機及高雄好停車APP繳費，享9折優惠。
記者黃守作／高雄報導
2021-09-16 20:00:00
澄清湖周邊地區智慧路邊停車系統啟用儀式，是由副市長林欽榮與交通局局長張淑娟共同主持，副市長林欽榮表示，澄清湖風景區及長庚醫院周邊路邊停車格，建置智慧停車系統，將提供全區即時停車剩餘格位資訊，以解決當地觀光與就醫民眾停車位難尋的問題，並提高停車位周轉率。
林欽榮指出，澄清湖風景區為南台灣著名景點，向來有大量的觀光人潮，且長庚醫院為南部大型醫療院所，往往車位難尋，因此將公園路、正修路、長庚路及大埤路等4條路段及澄清湖西側、觀湖等2場路外停車場共510格停車格統一納入智慧停車系統服務範圍，以打造智慧、即時、安全的智慧城市停車示範區。
交通局局長張淑娟說，智慧停車系統採無紙化開單的環保措施，與現在開單員以人工巡場方式開出的實體繳費單模式不同，民眾可以下載「高雄好停車APP」，開啟欲到達區域地圖，顯示周邊道路停車格位的即時資訊，鎖定停車地點後進行停車導引至目的停車格。
張淑娟進一步說明，智慧停車開單設備會自動感應車輛進入後，啟動車牌辨識及計價，使用者駛離前可利用現場繳費機繳納停車費，即日起至今(110)年12月31日前，使用現場繳費機及高雄好停車APP繳費，均享有9折優惠。