他吻絕美女星太激情！熱情撕衣強調「自然本能」

陳勢安睽違兩年半發行新專輯《唯一想了解的人》，今（16）日舉辦專輯慶功記者會，談到近況，陳勢安透露在疫情期間取消、延後了超過10場活動，甚至推掉大陸節目邀約。而在專輯的主打歌曲《我們都傷》MV中，陳勢安與劉奕兒上演激情戲碼，讓人驚訝，他也分享了拍攝過程與心情。

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陳勢安推出新專輯後沒多久，疫情隨即升溫，他形容有種闖關闖不過的感覺，與唱片公司只好趕緊重新規畫宣傳日程，同時也不忘去學習開直播與粉絲互動，他透露光是直播的攝影器材就花了50、60萬元。也因為工作型態改變，讓上、下班沒有分界，所以陳勢安有自己一套上班的儀式感，「我直播的時候一定會化妝，沒有『上班』的話就很樸素，倒垃圾會只戴頂帽子、口罩就出門。」

▲陳勢安舉辦發片慶功宴。（圖／索尼音樂提供）

而陳勢安與劉奕兒在《我們都傷》MV裡，上演激吻、撕衣服的戲碼，被問到感想，他表示：「私下我對劉奕兒的情感就像哥哥對妹妹，我是一個專業的演員，真的很入戲。」MV的親密戲就像是信手

來，他強調就是放手一搏，「很自然的本能，沒有想太多。」