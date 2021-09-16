蘇貞昌明赴立院報告3+11　藍擬杯葛、綠籲理性討論

立法院新會期明（16）日正式開議，行政院長蘇貞昌將赴議場，針對國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程進行專案報告及備詢。針對是否要杯葛蘇貞昌上台，國民黨團總召費鴻泰表示，「再看！再看！明天早上再做最後決定，看要用什麼方式杯葛，會嚴陣以待」；民進黨團副幹事長黃世杰則說，目前總召柯建銘並沒有特別交代提醒事項，明日專案報告是在野黨在協商過程中要求的，不應該不讓人上台，呼籲在野黨回歸正常國會議事程序，在議事中凸顯論點才是正途。

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立法院新會期明日正式開議，蘇貞昌將針對「3+11」決策過程進行專案報告及備詢。針對是否要杯葛蘇貞昌上台，費鴻泰表示，「再看！再看！明天早上再做最後決定，看要用什麼方式杯葛，會嚴陣以待」。

費鴻泰批，「3+11」的報告等到現在還沒看到內容，這就是對國會、人民的藐視，3個月前就要政院送報告來，到現在報告沒來，換句話說根本沒有調查，也沒有成立調查小組，難道800多人的冤魂，完全不做交代嗎？蘇貞昌對國會的蔑視，就是對全民的冷血，非常可惡！

國民黨團明日也發出甲級動員，在開會前召開黨團大會討論對策，並要求立委穿「台灣需要疫苗」T-shirt入場。

民進黨同樣也有甲動，民進黨團幹事長劉世芳說，明天就是看狀況，目前都沒有任何的規劃。

黃世杰說，柯建銘目前沒有特別交代提醒，對民進黨團來說，專案報告是協商時國民黨團要求的，在野黨叫人來專案報告，不應該不讓人上台，且報告一定會送來，如果發生杯葛沒有什麼意義。

黃世杰也說，聽聞國民黨團對此的質詢人數後來才湊齊，這都已經是過氣的題目，可以理解擺一個陣勢，但還是要呼籲理性討論，本來專案報告就是可以問，且問到飽，不希望發生肢體衝突，還是回歸正常國會議事程序，在議事中凸顯論點，這才是正途，不要想一些旁門左道。