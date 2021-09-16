政院3+11報告揭4大考量　蘇貞昌：決策不可能盡善盡美

（中央社記者王承中台北16日電）根據行政院今天送達立法院的國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，行政院長蘇貞昌指出，在防疫過程所做的每一項決策，不可能都盡善盡美，一定有不夠好的地方，會虛心檢討持續改進，期盼民眾給指揮中心、給政府最大的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀

先前國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，外界將矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案，進而引發國內本土疫情。立法院第10屆第4會期明天開議，將邀請蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。





根據行政院送達立法院的書面報告指出，COVID-19疫情爆發至今已1年9個月，「邊境嚴防」仍然為防堵疫情入侵的重要關鍵，航空機組員需經常往返國際間，屬高接觸風險對象，故須透過專案防疫管控機制，維護其執勤安全及國內防疫安全。





蘇貞昌表示，今年4月13日因「5+9」管理模式（即5天居家檢疫，經PCR陰性，加上9天加強版自主健康管理）實施已屆滿一個月，指揮中心檢視今年元月至4月11日，超過9000人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7+7」（即7天居家檢疫，經PCR陰性，加上7天加強版自主健康管理）或「5+9」的管理模式，機組員執勤後返台均零確診，境外染疫風險已有效控制。





蘇貞昌指出，且當時國內本土零確診已超過60天，3個多月來平均每日境外移入僅約2、3例。考量國內疫情平穩，航空公司的管理機制已有落實，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，即3天居家檢疫，經PCR陰性，加上11天自主健康管理，並隨即於隔日指揮中心記者會中對外宣布，自4月15日起實施。對於機組員的防疫管理模式，指揮中心都仍持續滾動修正。





蘇貞昌表示， 他、指揮中心指揮官陳時中，或指揮中心在防疫過程所做的每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底，在全世界還未能察覺疫情剛爆發時，行政團隊已有先見，全力投入防疫，終能確保民眾一整年的平安。





蘇貞昌指出，如今病毒不斷突變，國際疫情險峻的此時此刻，台灣還能從5月被突破時，每日確診600、700人，迅速應變，妥善決策對應，迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易。全因行政團隊戰戰兢兢，夜以繼日，隨時調整應對，最寶貴的是台灣人團結合作，中央地方齊心努力，才能成就台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟。





蘇貞昌表示，對於機組員的身心健康及與家人生活的關照，無論是基於人道考量，或是肯定機組員對國家的貢獻，都應該在管理模式上的鬆嚴之間，給予公平合理的對待，更何況，飛安第一，絕不打折。從未以「鎖死」的管理方式換取防疫成功。





蘇貞昌指出，指揮中心從去年疫情開設至今，已經607天，他要感謝陳時中與所有公私部門參與防疫工作的人員。政府拚盡全力，希望能做到滴水不漏，但一定還有做的不夠、沒有照顧好到百分之百的地方。各界給予指教都會虛心檢討、持續改進，希望做得更好。也期盼民眾給指揮中心、給政府最大的支持， 大家都是同國一命，大家一起團結努力，守護台灣，向前看未來。（編輯：蘇志宗）1100916



