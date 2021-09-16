Gogoro赴美上市背後原因　券商：台灣無法給予高估值

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回顧Gogoro發展狀況，2015年在台推出第一款電動機車後，運用靈活行銷手法積極推廣，搭上節能減碳浪潮以及政策補貼利多，累計至今在台銷售逾40萬台，為台灣電動機車龍頭。因此被政府視為獨角獸，納入輔導企業IPO名單內，不僅多次被公開點名希望可以輔導在台上市，今年開板的臺灣創新板，市場認為頗有替Gogoro量身打造意味。
對於Gogoro不考慮留在台灣掛牌，一位熟悉金融IPO業務的券商高層分析關鍵問題在於價格，「他想要的估值，台灣給不了」。
這名高層進一步分析，台灣投資人對於新創公司虧損容忍度極限為10年，Gogoro儘管擁有高知名度，但製造成本難以壓低，商業模式又不容易複製到大型市場，多年持續燒錢，加上政府補助縮減，面臨不小的資金壓力，必須快速籌資改善財務狀況，能到美國掛牌，對台灣企業來說也算是重要的里程碑，美國股市對科技新創企業的接受度高，也較願意給較好估值。
另有法人表示，Gogoro因虧損嚴重，在台灣股市難以擁有高的IPO定價，雖然台灣今年推出創新雙板，但台灣資本市場對科技新創產業的認同度仍相對保守，加上新板短期群聚效應不大，恐難以滿足Gogoro龐大籌資需求，出走是必然的。
業內人士則認為，Gogoro換電站建置一度追不上用戶增長速度，引發不少用戶抱怨，加上競爭對手來勢凶凶，每每推出新的策略都打到Gogoro的痛處，海外拓展也遲遲未見到實績，使得Gogoro近2年在台陷入增資困境，只能尋求新的出路。
Gogoro自2015年銷售至今累計創造營收超過10億美元（累計約新台幣300億元），並取得超過41萬個電池交換合約用戶。（編輯：潘羿菁）1100916