越南防疫邁向新常態　河內與胡志明市擬逐步開放

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他指出，19個被歸為進入「新常態」的區域，民眾外出時將不用再出示旅行文件。不過，其他住在高風險區的民眾仍須遵守第16號指示，意即只能在從事必要活動時外出，且須備妥旅行文件以供查驗。
黎洪山說，住在高風險區的民眾若欲前往低風險區，原則上也須要相關旅行文件。
黎洪山表示，河內市將討論鬆綁防疫限制的具體計畫，各種管制預計將逐步解除而非一步到位。
此外，河內市政府昨天宣布，允許低風險區的餐飲業者、各式維修店等自今天中午恢復營業。但餐飲業者只能做外送，且晚上9時就得關門。
河內市紙橋區安和坊（Yen Hoa）一家機車行受惠防疫限制鬆綁，自今天中午開門營業至傍晚生意沒停過，有些客人發現車子太久沒騎而沒電，只好牽車上門「求救」。
修車師傅阿強說，機車行因疫情被迫歇業2個月，這期間他也不能回老家探望父母，每天沒事做覺得時間過很慢，今天看到許多熟面孔上門他非常開心。
至於越南南部胡志明市在實施數周的社交距離措施後，也開始鬆綁防疫限制。從今天起，允許快遞公司跨區送貨；不過各店家自己的送貨員卻不能跨區往來，且每兩天就要做一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。
同樣自今天起，胡志明市允許住在低風險區的民眾可以在公共場所運動與散步，但必須戴口罩並與他人保持距離。
越南約5個月前爆發最新一波COVID-19本土疫情，截至發稿全國共約65萬人染疫，超過1.6萬人死亡；這次疫情又以胡志明市情況最為嚴峻，迄今共有約32萬人確診，超過1.26萬人死亡。
為讓民眾早日恢復正常生活，越南力拚疫苗接種率，截至目前，河內市與胡志明市18歲以上民眾已有超過9成至少注射了一劑疫苗。（編輯：韋樞）1100916