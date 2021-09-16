立院17日開議　柯建銘：朝野攻防一關一關面對

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此外，立法院會明天的議程，在蘇貞昌上台進行專案報告前，將會先確認議程、處理議程報告事項等。
國民黨立法院黨團擬提案，要求立法院會作成以下決議：「行政院應責成衛生福利部、外交部及駐美代表處，結合民間力量，共同努力發揮影響力，積極向美國政府及莫德納公司表達我方購買的疫苗能盡速到貨，並請美國政府協調，以解決數百萬國人屆期應接種第2劑莫德納疫苗卻無疫苗可接種的窘境。」
台灣民眾黨立法院黨團擬提案增列3項討論事項，包括蘇貞昌應赴立法院就勞保改革、非洲豬瘟疫情與進口萊豬對台灣經濟產業衝擊影響進行專案報告，以及立法院應即成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」。
柯建銘說，明天到現場再看實際情況，按照程序處理，合理就贊成，不合理就反對，直球對決。
他指出，政府處理疫苗問題不是只有做表面，行政、國安團隊天天討論如何找疫苗，明天也會有自購疫苗運抵台灣，後續亦有安排，民進黨不可能傻到放著疫苗不管、不去催貨。
柯建銘說，結合民間力量尋找疫苗，是政府一直在做的事，全世界沒有一個國家用疫苗搞對立、扯後腿，希望不要再噴疫苗口水，應該要共同努力救人；他呼籲國民黨應思考要如何面對立法院新會期，不要天天挖空心思做無謂的對立。（編輯：林克倫）1100916