2千萬合作定案？澎恰恰打臉連千毅 曝債主找上門要錢
藝人澎恰恰去年透露自己欠下2.4億債務並宣布破產，日前突然鬧出失聯風波讓外界相當擔心，連千毅決定開價2000萬邀他直播賺錢，並表示澎恰恰已答應合作，且決定見面詳談。不過今（16）日事件卻急轉，澎恰恰對外澄清，表示合約根本沒有定案，也未答應連千毅的邀約，還導致債務人接連向他討債。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-16 22:06:39｜2021-09-16 22:07:23
事實上，澎恰恰對於YouTube、直播等新媒體並沒有太多接觸，自認專業度不及他人，所以對於連千毅的直播邀約仍在考慮當中，怎料連千毅日前竟對外表示2人2000萬的合約已定案，不僅增加他不少困擾，也讓債主誤以為澎恰恰已有能力償還債務，紛紛向他追債。
整件事讓外界霧裡看花，而澎恰恰稍早也發文表示明天會親自出面，說明事情原委：「關於這陣子的事件，明天會有記者會，公開跟大家說明，謝謝大家最近的關心與支持。」
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