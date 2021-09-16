2千萬合作定案？澎恰恰打臉連千毅　曝債主找上門要錢

（16）日事件卻急轉，澎恰恰對外澄清，表示合約根本沒有定案，也未答應連千毅的邀約，還導致債務人接連向他討債。

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事實上，澎恰恰對於YouTube、直播等新媒體並沒有太多接觸，自認專業度不及他人，所以對於連千毅的直播邀約仍在考慮當中，怎料連千毅日前竟對外表示2人2

▲澎恰恰（中）債務纏身，連千毅（右）邀他開直播，左為謝育全。（圖／連千毅IG）

整件事讓外界霧裡看花，而澎恰恰稍早也發文表示明天會親自出面，說明事情原委：「