國家防災日來了！氣象局「9:21」將發地震速報：無須驚慌

每年9月21日的國家防災日即將到來，而中央氣象局地震測報中心也將於明（17）日上午9點21分發送「地震速報測試」、9點25分發送「海嘯警報」，提醒收到警報的民眾無須驚慌；為了避免成為「國家級邊緣人」，民眾可多留意是否收到警訊，並配合演練來熟練突發災害的應對程序。

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中央氣象局日前透過臉書粉專

「報地震 - 中央氣象局」

發文提醒民眾，「110年國家防災日」防災演練將於9月17日周五上午9點21分，向全國各地民眾發送「地震速報測試」，屆時

全國各地

皆會收到地震速報，同時提醒民眾收到警報後就地採取 避難三步驟：趴下、掩護、穩住 ；此外，同日上午9點25分，亦會向

沿海地區

民眾發送「海嘯警報測試」，請接到警報的民眾無須驚慌。

▲中央氣象局提醒收到簡訊的民眾無須驚慌，並配合防災演練。（圖／取自臉書「報地震 - 中央氣象局」）

至於為什麼要做地震避難動作演練，中央氣象局解釋，因為地震災害總是來得很突然，直覺往往是當下指引活命的關鍵，為了讓直覺更敏銳，必須未雨綢繆，平時加強地震避難知識，並做好防災準備，因此請民眾收到警報後務必配合進行避難動作演練，而沿海民眾於上午9點25分也務必確認是否有收到海嘯警報，同時也勸導「一年就這麼一次，為了安全請確實執行」。（編輯：楊智傑）