特拉斯成英國史上第2位女外相　曾主張對中國強硬

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原任國際貿易大臣的特拉斯很受保守黨草根選民歡迎。她擁護自由貿易，性格直言不諱。雖曾反對英國脫離歐盟（EU），但她致力達成一系列脫歐後貿易協議，如今獲得外相大位作為獎勵。
路透社報導，特拉斯曾呼籲全球對中國強硬，並表示世界貿易組織（WTO）應拒絕視中國為開發中國家，認為中國藉此受惠，且無法反映中國目前的經濟強權地位。但中國現在仍被視作開發中國家。
特拉斯今年稍早接受「金融時報」（Financial Times）訪問時提到，「WTO成立時，中國經濟規模只有美國的一成」，現在「中國還自稱是開發中國家，這很荒謬」。
她說中國若干行徑已侵蝕各界對全球貿易體系的信任，呼籲其他國家反擊中國不公平補貼國企的做法，「現在是時候採取強硬態度，應對中國及其在全球貿易體系的行為」。
特拉斯上任後必須處理的議題，除了與中國和俄羅斯關係緊繃，也得處理英國脫歐後與歐盟的關係、伊朗核子議題、雙重國籍人士遭伊朗囚禁問題，以及當前最重要的阿富汗危機。
前任外相拉布（Dominic Raab）挨批在塔利班組織（Taliban）逐步拿下阿富汗之際卻在休假，最終導致自己被撤換。
特拉斯是強生的堅定支持者。強生2019年7月成為首相後，立即讓特拉斯接掌國際貿易大臣。
在英國期盼與亞洲等歐盟以外區域拉近貿易關係之際，特拉斯作為國際貿易大臣，學到重要外交技巧，並成為「全球化英國」（Global Britain）的門面。
特拉斯在2016年脫歐公投時支持留在歐盟，但她之後轉變話鋒，改談英國脫歐後的經濟機會，並曾協助英國與日本、澳洲、挪威等國家簽訂協議，不過與美國的貿易協議仍不見影。（譯者：楊昭彥）1100917