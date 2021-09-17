女師不滿班級裝監視器離職服藥亡　嘉市教育處調查

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市某國小代課女老師日前不滿校長在班上裝監視器起爭執，事後還遭責罵，憤而離職，投訴媒體，13日女老師疑服大量藥物中毒身亡，校長自責崩潰，嘉義市教育處已介入調查。





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嘉義市教育處16日表示，教育處日前收到這名離職代課女老師陳情案後，介入調查，想不到女老師會發生不幸，女校長獲悉情緒崩潰、自責，向教育處提出辭呈，因目前事件仍持續調查中，暫時先同意校長請假。





教育處指出，女老師陳情內容與向媒體投訴的情形差不多；因女老師為低年級代理導師，開學後，班上狀況比較多，校長裝監視器用意主要考量學生若發生糾紛，可以依據畫面釐清真相，不過，校方在班級裝監視器應該與導師、家長協調。





女老師10日曾向平面媒體投訴，4日週六到學校加班，發現校長指示總務處人員在班上裝設監視器，向校長表達不妥，但校長認為其班級自開學後，狀況不斷，如果不裝監視器，未來出事，老師要自己處理，校方不會出面，事後還被校長當眾責罵，因此憤而辭職。





女老師控訴在7日離職前1天，還被要求出席臨時教師晨會，向全校老師報告離職原因，認為這是上對下的職場霸凌，事後便向媒體投訴。





女老師投訴媒體後，臉書社群也轉貼新聞內容，引起網友討論，網友對於校長和女老師的作為各有好壞評語，女老師也留言說明事情始末「看完網友留言，我很傷心難過，我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師」。





女老師其他留言內容指出「監視器是為了監控班上特定學生，就覺得不妥，向校方提出建言，校長說如果出事，校長及行政人員都不會理會，我認為已違反教育意義，更可能侵犯學生隱私權，因此選擇離開學校」。





不料，女老師於13日上午被丈夫發現躺在床上沒有動靜，身旁留有疑似遺書的字條及大量空藥袋，消防局接到通報後，立即線上指導女老師丈夫進行心肺復甦術（CPR），隨即由救護車送醫急救後仍不治，檢警相驗，死因為大量服用藥物中毒，家屬對死因沒有意見，警方則不便透露字條內容。





教育處指出，女老師發生憾事後，教育處、校方及家長會都有派員前往關心，除了提供協助，也希望能撫慰家屬傷痛。（編輯：謝雅竹）1100916



