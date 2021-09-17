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剉咧等！中國監管風暴持續　外媒：下波鎖定醫療美容業

▲醫療美容業被認為將是中國監管風暴裡，下個被鎖定的目標。圖為北京街頭巨大的美容產品廣告。（圖／美聯社／達志影像）
▲醫療美容業被認為將是中國監管風暴裡，下個被鎖定的目標。圖為北京街頭巨大的美容產品廣告。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-17 08:10:44

中國官媒《人民日報》14日發表評論，呼籲嚴厲打擊虛假違法的醫療美容廣告，維護人民群眾身體健康，中國國家市場監督管理總局，8月底也發布了《醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）》，要對醫美行業虛假及過度宣傳等行為進行整治。有外媒分析，醫療美容業不排除就是中國監管風暴裡，下個被鎖定的目標。

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英國《金融時報》週三報導，中國年輕人對整容話題相當感興趣，可從《小紅書》這款聚焦於美容的應用程式看出端倪，有關整容前後的話題，竟能吸引到逾29萬帖的討論。

根據投資銀行中心證券的估計，2020年中國醫美市場的銷售額超過3300億元人民幣（折合新台幣約1.42兆），但在中國監管當局先後對校外補習、線上遊戲和網絡平台出重手整治之後，已有投資人嗅到危險氣息，擔心醫美行業可能成為政府整治的下一個目標。

報導指出，雖然醫美目前在中國仍然頗受歡迎，但中國3大上市醫美公司，7月初以來，市值已經下跌1/3，蒸發掉的市值逾170億美元。

8月27日，中國市場監管總局發布「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊；9月14日，《人民日報》刊文，表示要「依法規範醫美廣告」，整治對審美標準、消費觀念的惡意行銷；近日在官方一份有關影視產業的文件中，更直指要杜絕「娘炮」等畸形審美，某種程度上被認為是模仿韓國偶像風格，而韓國整容之風又素來盛行。

《美國之音》引述觀察家分析，隨著中國國家主席習近平推動「共同富裕」策略，對一系列行業和企業進行整肅，擁有巨大市場和商機的中國醫美行業，也可能在中國政府對其進行「整容手術」時意外身亡。香港「中國遠見有限公司」(China Skinny)執行董事馬克∙唐納(Mark Tanner)聲稱，外界很可能再次目擊一個產業消失。


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