剉咧等！中國監管風暴持續　外媒：下波鎖定醫療美容業

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根據投資銀行中心證券的估計，2020年中國醫美市場的銷售額超過3300億元人民幣（折合新台幣約1.42兆），但在中國監管當局先後對校外補習、線上遊戲和網絡平台出重手整治之後，已有投資人嗅到危險氣息，擔心醫美行業可能成為政府整治的下一個目標。
報導指出，雖然醫美目前在中國仍然頗受歡迎，但中國3大上市醫美公司，7月初以來，市值已經下跌1/3，蒸發掉的市值逾170億美元。
8月27日，中國市場監管總局發布「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊；9月14日，《人民日報》刊文，表示要「依法規範醫美廣告」，整治對審美標準、消費觀念的惡意行銷；近日在官方一份有關影視產業的文件中，更直指要杜絕「娘炮」等畸形審美，某種程度上被認為是模仿韓國偶像風格，而韓國整容之風又素來盛行。
《美國之音》引述觀察家分析，隨著中國國家主席習近平推動「共同富裕」策略，對一系列行業和企業進行整肅，擁有巨大市場和商機的中國醫美行業，也可能在中國政府對其進行「整容手術」時意外身亡。香港「中國遠見有限公司」(China Skinny)執行董事馬克∙唐納(Mark Tanner)聲稱，外界很可能再次目擊一個產業消失。