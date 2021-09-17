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無視中國抗議！軍事合作再升級 美軍機將例行部署澳洲

▲美國與澳洲的軍事、國防高層，16日在國務院會面並發表聲明。左起依序為澳洲國防部長杜登、澳洲外交部長佩恩、美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國與澳洲的軍事、國防高層，16日在國務院會面並發表聲明。左起依序為澳洲國防部長杜登、澳洲外交部長佩恩、美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-17 09:02:52

美國、英國15日宣布，組成新的印太安全聯盟「澳英美三方安全夥伴(AUKUS)」，並將協助澳洲發展核動力潛艇，分享建造核潛艇的技術和能力，讓中國深感威脅，怒批美、英此舉是赤裸裸的核擴散行為，嚴重破壞區域和平穩定。不過惹怒北京的事件並不只這一樁，美國和澳洲16日又表示，要進一步擴大軍事合作，包括所有類型的美國軍機，將輪流部署至澳洲。

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綜合《路透社》等外媒報導，澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)16日在與美國的聯合記者會上表示，2國將強化軍事上的互動，深化在印太地區的同盟活動，包含在澳洲例行部署各種類型的美國軍機，擴展雙方在空域上的合作。

杜登也聲稱，為了支援美澳軍事合作活動，雙方還建立了聯合後勤，保障包含澳洲潛艇和水面戰鬥艦艇在內的設備能力。美國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)則提到，此次的會議確立了美國軍力部署倡議的權限已擴增至澳洲。

以美國為首的西方國家，與澳洲進行軍事合作，之所以引發北京不滿，人工智能、水下系統、遠距打擊等資訊分享，都還不是最主要的原因，真正觸動北京敏感神經的，恐怕是澳洲將能發展核動力潛艇。

《美國之音》報導，隨著中國經濟及軍事能力增強，在國際上的表現也越來越強勢，於南海、東海及台海的表現接引起外界關切，美國及其盟友一直在尋找抵禦中國影響力的辦法。雖然美英澳領導人在週三的談話中，都沒有明確提及中國，但是分析認為，抗衡中國的意味已十分明顯。

國際戰略研究所新加坡辦公室的亞太安全高級研究員尤安·格雷厄姆(Euan Graham)指出，潛艇是為了高強度作戰環境打造的；此外，新的潛艇艦隊將有更遠的航程，而且在水下可以長時間的潛行，兼具隱形、速度、機動性和生存性多項特點，跟澳洲現有的柴油潛艇相比，核潛艇能維持在整個西太平洋地區，進行更長時間水下作戰的能力。

有鑑於核潛艇的種種優勢，需求已大於自我防衛，在這種背景下，唯一的潛在對手是誰已相當明確；專家評估，雖然3國皆聲明，該艘核動力潛艇上將不會配備核武器，但美英此舉有助澳洲武裝第二島鏈，壓縮中國威脅，也讓澳洲能在大事發生時，快速插足東亞任何海域，無怪乎北京要以破壞地區和平穩定、加劇軍備競賽等理由，痛批美英此舉將徹底合法化核潛艇，助長核擴散。

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