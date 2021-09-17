路易莎每股118元登錄興櫃　早盤來到209元秀蜜月行情

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台灣黑金市場年產值8百億，路易莎搶攻市場大餅，目前連鎖門市含籌備中的共524家，其中145家直營、379家加盟，並採取一條龍提供全餐飲自產自銷，設有烘豆廠、麵包廠、烘焙廠、餐食廠及物流中心。
董事長兼創辦人黃銘賢日前指出，台灣目前有524家店，接下來除了持續布局東協國家，目標是2年內要進軍美國市場。他表示台灣人每年喝掉約200杯咖啡，如果相較美、日國家的500杯、北歐的1000杯，未來仍有成長的想像空間。
餐飲受到民眾喜愛，日前八方雲集也轉上市，但股價隨後走向弱勢，之前亞洲藏壽司也是如此。分析師謝晨彥日前表示，餐飲股公司經營並沒有想像中那麼簡單，雖然進入門檻不高，但要做到規格化、標準化是最難的，再加上餐飲市場競爭激烈、人事成本不斷上升、原物料的成本與取得等。如果要擴充版圖前進海外，在文化不同、飲食習慣不同的情況下要成功，更是難上加難。
針對餐飲股，謝晨彥補充可以從兩個層面去看，第一是毛利率的結構，一定要相對比較好。第二是營業利益率必須穩定增加，其中可能代表折舊費用消失。謝晨彥強調，接下來時序即將進入第四季，同時五倍券上路，預期將拉動餐飲股動能，強調這時要用「轉機」的概念來做，畢竟餐飲行業現在已經在到谷底，接下來消費力恢復，可能就是股價往上走的時候。「路易莎選在此時登錄興櫃，算是很好的時機」。
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