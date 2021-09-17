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路易莎每股118元登錄興櫃　早盤來到209元秀蜜月行情

▲路易莎今（17）日以每股118元登錄興櫃，開盤以132元開出，股價上攻最高來到209元，一張股票價差超過9.1萬元。（圖／路易莎官方臉書）
▲路易莎今（17）日以每股118元登錄興櫃，開盤以132元開出，股價上攻最高來到209元，一張股票價差超過9.1萬元。（圖／路易莎官方臉書）

記者許家禎/台北報導

2021-09-17 09:41:21｜2021-09-17 09:49:36

本土咖啡品牌路易莎今（17）日以每股118元登錄興櫃，成為餐飲股生力軍，開盤以132元開出，股價早盤最高來到209元，一張股票價差超過9.1萬元，相較登陸價格漲幅達77%，展現蜜月行情，股價目前更是僅次於瓦城。

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路易莎自104年7月成立，是主打「平價化」精品咖啡連鎖品牌，近幾年快速展店，2020年突破500間門市，雖這兩年受到新冠疫情影響，但仍不斷有展店計畫。路易莎2020年營收達19.77億元，毛利率達53%，稅後盈餘1.58億元，2020年EPS達9.29元。

台灣黑金市場年產值8百億，路易莎搶攻市場大餅，目前連鎖門市含籌備中的共524家，其中145家直營、379家加盟，並採取一條龍提供全餐飲自產自銷，設有烘豆廠、麵包廠、烘焙廠、餐食廠及物流中心。

董事長兼創辦人黃銘賢日前指出，台灣目前有524家店，接下來除了持續布局東協國家，目標是2年內要進軍美國市場。他表示台灣人每年喝掉約200杯咖啡，如果相較美、日國家的500杯、北歐的1000杯，未來仍有成長的想像空間。

餐飲受到民眾喜愛，日前八方雲集也轉上市，但股價隨後走向弱勢，之前亞洲藏壽司也是如此。分析師謝晨彥日前表示，餐飲股公司經營並沒有想像中那麼簡單，雖然進入門檻不高，但要做到規格化、標準化是最難的，再加上餐飲市場競爭激烈、人事成本不斷上升、原物料的成本與取得等。如果要擴充版圖前進海外，在文化不同、飲食習慣不同的情況下要成功，更是難上加難。

針對餐飲股，謝晨彥補充可以從兩個層面去看，第一是毛利率的結構，一定要相對比較好。第二是營業利益率必須穩定增加，其中可能代表折舊費用消失。謝晨彥強調，接下來時序即將進入第四季，同時五倍券上路，預期將拉動餐飲股動能，強調這時要用「轉機」的概念來做，畢竟餐飲行業現在已經在到谷底，接下來消費力恢復，可能就是股價往上走的時候。「路易莎選在此時登錄興櫃，算是很好的時機」。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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