中秋連假湧車潮　國5、國1傍晚時速恐低於40

國道雙向全天車流量為112百萬車公里，預估國道5號南下路段從上午9點開始就會出現車潮，可能時速將低於40，到了傍晚國道1號及3號也易壅塞。

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可能持續至深夜12時。西部國道部分，在國道1號

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的三鶯至關西，傍晚6時至晚間10時也易壅塞

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國道

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王國材今天受訪表示，雖然目前鐵公路都的乘載率都已經放鬆，休息站有加強防疫措施，國人務必要把防疫做好，才能快樂返鄉；至於在國道疏運方面，王國材說，已經恢復過去的模式，需要走向配合振興的階段，所以沒有限制，預估國5、新竹、台中等地都有會