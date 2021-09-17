中秋連假湧車潮　國5、國1傍晚時速恐低於40

明天就是中秋連假第1天，高速公路總局表示，今（17）日國道雙向全天車流量為112百萬車公里，預估國道5號南下路段從上午9點開始就會出現車潮，可能時速將低於40，到了傍晚國道1號及3號也易壅塞。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-17 09:55:03
高公局說，國道5號南向的南港到頭城路段，從上午8、9點開始出現要往花東的民眾，可能持續至深夜12時。西部國道部分，在國道1號南下的楊梅到新竹會從下午開始有比較多的車流，到了晚上會因為下班、返鄉的車流聚在一起，容易有時速低於40的情形；國道3號的三鶯至關西，傍晚6時至晚間10時也易壅塞；在中區、南區國道路況正常，僅有零星壅塞的可能。
實施高乘載管制部分，高公局表示，18日開始，上午6點到12點國1南下路段的內湖到頭份、國3的木柵到香山、國5的南港系統將實施管制；19日從上午6點到12點國5南下路段的南港系統實施管制。連假尾聲的20日與21日則是從14到21時，國5北上路段蘇澳、羅東、宜蘭、頭城實施管制。
匝道封閉部分，高公局指出，18日、19日的凌晨0點到中午12點封閉國五南向的石碇、坪林，並且全日封閉國1的平鎮系統、埔鹽系統；20日、21日全日封閉國1北向的埔鹽系統、國3西濱系統，上午7時到晚上7時封閉虎尾交流道北上路口。
王國材今天受訪表示，雖然目前鐵公路都的乘載率都已經放鬆，休息站有加強防疫措施，國人務必要把防疫做好，才能快樂返鄉；至於在國道疏運方面，王國材說，已經恢復過去的模式，需要走向配合振興的階段，所以沒有限制，預估國5、新竹、台中等地都有會壅塞情形。