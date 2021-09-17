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環保兼助弱勢　三重里長夫婦4步驟教作柚子防蚊液

▲民政局長柯慶忠表示，三重區順德里長李鴻志率12名的志工，利用柚皮製作柚子防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。（圖／新北市政府民政局提供）
▲民政局長柯慶忠表示，三重區順德里長李鴻志率12名的志工，利用柚皮製作柚子防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。（圖／新北市政府民政局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-17 10:18:10

中秋時節柚子盛產，不只果肉鮮甜，柚子皮還有妙用！三重區順德里長李鴻志率12名志工利用柚皮製作柚子防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效；同時更將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷及老人共餐，環保兼助弱勢的義行也贏得讚賞。

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里長夫人蔡秀敏分享製程的4步驟，首先將柚子外皮綠色及白色的部分分離，僅取綠皮部分切成細絲狀擺置戶外，讓陽光去濕1小時後，再將乾燥綠皮絲裝進空酒瓶或玻璃容器；接著置入95%酒精，果皮及酒精約以1：1比例浸泡，最後置於室內常溫4個月，天然防蚊聖品就大功告成。

李鴻志有感於早期里內的環境髒亂影響地方氛圍，全心投入低碳環保志業，無論是在里辦進行植栽設計、活動中心頂樓打造綠色菜園，里內公園還設置有海綿地磚、雨撲滿，及高達50種以上水生植物的生態池；更悉心培訓低碳導覽員，讓環保意識深植里民心中，吸引不少社區大學慕名進行低碳研習觀摩。 

「里內正向的改變，都是我繼續前進的動力！」李鴻志說，低碳生活是他里長任內一項重要的任務與使命，尤其他發現現在附近蔬食餐廳的公益餐會，特別加入綠色菜園裡的迷迭香及香茅，甚至便利超商開始逐步響應綠色商品；小小改變都讓他振奮不已，更加深他推廣低碳生活的決心。

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