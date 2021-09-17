政院「3+11」專案報告對她隻字未提！范雲：尊重調查結果

立院今（17）日邀請行政院長蘇貞昌進行國籍航空機組員「3+11」決策專案報告，但是政院送交給立院報告，卻

當初協調放寬航空公司機組員隔離管制「3+11」會議的民進黨立委范雲，引發外界質疑為范雲護航。對此，范雲今日受訪僅表示尊重行政院調查小組的結果。

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媒體詢問是否看過報告內容，以及報告對她隻字未提，是否在幫她卸責時？范雲表示，她尊重行政院調查小組的結果，未來也有監察院的調查報告，她的態度都是一樣。

媒體追問，報告是否有還原當時的過程，范雲說，她也是昨天看媒體報導，詳細部分尊重行政院的調查結果。媒體進一步問，政院未提「3+11」是5月本土疫情的破口，那疫情到底從何而來，范雲說她無法回答，對於調查尊重政院的調查結果，現在最重要的就是一起團結防疫。

媒體問沈默一段時間才出面，是否在等報告出爐幫自己平反？范雲說，她是立委，有繼續依照立院職權參加記者會，她尊重政院的調查結果。